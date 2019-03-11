В Тюмени сократили состав областного правительства

Главу Ярковского района Евгения Щукина, осужденного за превышение должностных полномочий, исключили из состава правительства Тюменской области, куда он входил на общественных началах. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Исчезла фамилия Щукина и со странички администрации Ярковского района, которую он возглавлял.

Напомним, 21 февраля 2019 года чиновник был взят под стражу в зале суда – ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на три года. В период, когда Щукин был главой администрации поселка Винзили, он выдал разрешение на строительство трехподъездной пятиэтажки на улице Вокзальная. Возведение объекта началось без проектной документации, да еще и на территории действующего завода, где запрещено любое жилищное строительство.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 11.03.19

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