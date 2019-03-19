Тюменка выжила после того, как ее расстреляли и зарезали

Жестокое убийство произошло в Тюменском районе минувшей ночью. Местный житель расстрелял супружескую пару из ружья, а потом добивал их ножом. Однако женщине, несмотря на тяжелые ранения, удалось выжить и даже дозвониться до родственников.

Преступление было совершено в ночь на 19 марта в лесу недалеко от деревни Пышма. Туда мужчину и женщину привез их общий знакомый. Как выяснилось, он был должен им денег, но вместо того, чтобы расплатиться, решил избавиться от кредиторов.

«Под предлогом совместного времяпрепровождения на территории базы отдыха, расположенной недалеко от деревни Пышма Тюменского района он вывез своего знакомого и его сожительницу на своем автомобиле, однако до места так и не доехал, – рассказали в СУ СКР по Тюменской области. – Остановившись на лесной дороге, злоумышленник достал ружье и произвел в пассажиров не менее 5 выстрелов, после чего нанес им несколько ударов ножом. Поняв, что потерпевшие не подают признаки жизни, он скрылся с места преступления».

Как стало известно «Новому Дню», преступник дважды выстрелил в спину женщине и трижды попал в ее сожителя. Сейчас он задержан. Все трое, по словам следователей, обычные жители Тюменского района, поэтому сумма долга невелика.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». В ближайшее время в отношении подозреваемого будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тюмень, служба информации

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