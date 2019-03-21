Стали известны подробности жестокого убийства в Тюмени

Стали известны подробности жестокого убийства, совершенного в Тюменской области. Сумма долга, из-за которой 65-летний тюменец решил избавиться от своих кредиторов, составляла почти миллион рублей.

Как уже писал «Новый День», в ночь на 19 марта в лесу недалеко от деревни Пышма он расстрелял, а затем зарезал двоих знакомых – мужа и жену. Мужчина 1978 года рождения погиб на месте, а 55-летней женщине, несмотря на тяжелые ранения, удалось выжить.

Как рассказали «Новому Дню» в следственном комитете, два года назад подозреваемый занял у знакомых 900 тыс. рублей, но возвращать не хотел. Именно это и стало мотивом преступления.

Ранее сообщалось, что все трое – жители деревни из Тюменского района, однако сейчас стало известно, что и жертвы, и преступник живут в Тюмени. «Они не бизнесмены, просто среднестатистические граждане», – сказали в пресс-службе следственного комитета.

Мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и по ч.3 ст.30 п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Тюмень, служба информации

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