В тюменском селе повторно выявили бешенство

В селе Окуневское Омутинского района Тюменской области выявлен второй случай бешенства за март. В связи с этим карантин здесь будет продлен до 13 мая 2019 года. Ранее сообщалось, что ограничительные мероприятия введены на территории села до 30 апреля.

Кроме этого, с 14 марта по 14 мая введен карантин по бешенству в селе Володино Юргинского района. До этого времени будет запрещена торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, вывоз их пределы территории, отлов диких животных.

Тюмень, служба информации

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