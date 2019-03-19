На известном тюменском заводе жестоко издевались над животными

Сотрудники нижнетавдинского молочного завода известного тюменского бизнесмена Рината Насырова издевались над животными, портили мясо и прятали трупы. Об этом стало известно в ходе проверки, которую провели специалисты Россельхознадзора.

На «Производственной компании «Молоко», которая позиционировала себя, как суперсовременный завод со строжайшим контролем качеств, которую экс-губернатор Владимир Якушев называл «будущим тюменского АПК», проверяющие выявили около 60 нарушений ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота, а также сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

«Отсутствует дезинфекция места, где лежал труп, трупы не вскрываются, не устанавливаются причины падежа, на утилизацию направляются без заключения ветеринарного специалиста. Невозможно установить, как осуществляется утилизация, так как в этом году от предприятия на Ишимский ветсанутильзавод не поступило ни одной туши, – рассказали «Новому Дню» в отделе внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора. – В хозяйстве установлена собственная печь для утилизации, но документов, подтверждающих утилизацию всего объема биологических отходов, не предоставлено».

Кроме того, на предприятии нарушены правила хранения лекарственных препаратов, не оборудованы места их хранения, нарушен температурный режим, не ведется учет, имеются просроченные лекарства.

В ходе проверки выяснилось, что на всех животноводческих площадках отсутствуют ограждения и дезбарьеры. Территория ферм не разделена на зоны, въезжающие машины не подвергаются дезинфекции, на ферме содержатся собаки. Проверяющим не были предоставлены акты о том, что вода для животных поставляется надлежащего качества. Отсутствует площадка для навоза (навоз вывозится в поле), нет клеток для больных животных. Обнаружены животные без идентификационных бирок.

Самые страшные нарушения были обнаружены в убойном цехе. На предприятии не обеспечен гуманный убой скота – пропуская положенную стадию оглушения, животные резались живьем. Продукты убоя не подвергались ветсанэкспертизе и клеймению.

При разделке туш работники повреждали желудочно-кишечный тракт коров, вследствие чего происходило загрязнение мясной продукции. Рабочие места не были оборудованы для ветсанэкспертизы. Отсутствуют стерилизаторы для ножей. У работников отсутствуют фартуки и нарукавники.

В принимаемом от поставщиков молоке проверяющие обнаружили антибиотики. Сопроводительные документы на продукцию составлены с нарушениями. Закваски для производства молочной продукции хранятся без соблюдения температурного режима, а на воду вообще нет документов, подтверждающих ее качество.

«В одном из подразделений был установлен карантин по лейкозу. Но почему-то эти меры ввели на ферме, где больных животных нет. А там, где больные коровы выявляются, Управление ветеринарии Тюменской области карантин не ввело. Из-за этого не проводятся оздоровительные мероприятия, идет свободное перемещение животных», – рассказали в Россельхозе.

Сейчас с лейкозными коровами будет разбираться прокуратура, заявление туда уже направлено. Напомним, что надзорный орган уже обращал внимание на ПК «Молоко» в 2017 году. Тогда мегаферма сливала отходы молочного производства в три незаконных накопителя в лесу, а оттуда – в болото.

Всего по результатам проверки к административной ответственности привлечено одно должностное лицо (директор животноводческого комплекса), еще два штрафа выписано на само предприятие. Также внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Получить комментарии на самом заводе не удалось – по телефонам, указанным на сайте компании на звонки никто не отвечает.

Тюмень, служба информации

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