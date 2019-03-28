Замгубернатора Чейметов: под Тюменью появится аграрная площадка мирового уровня

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов дал блиц-интервью «Новому Дню», в котором рассказал о готовящемся проекте мирового уровня на базе бывшего совхоза олигарха Богданова, о последствиях птичьего гриппа и попытках региональных птицефабрик победить собственный помет. Бонусом – вопрос про едва не состоявшееся похищение замгубернатора.

– Владимир Николаевич, вчера вы сообщили областным депутатам про необходимость страховать тюменских куриц от птичьего гриппа. Раньше этого не делали, что произошло? Мы готовимся к эпидемии?

– Раньше страхование птицы было как исключение из правил, так как в основном требовалось банками при выдаче кредитов. Сейчас мы для всех птицефабрик делаем его обязательным. Страхование – это одна из мер минимизировать финансовые риски от чрезвычайных ситуаций. Потому что никто сегодня не может с точностью сказать, что эпидемии не случится.

Страховка не предотвратит заболевание, но снизит негативные финансовые последствия для птицефабрики. Если возникает эпидемия, то всю птицу надо уничтожать, даже здоровую. Предприятие рискует стать банкротом. В таких случаях страховая компания осуществляет все компенсационные выплаты по застрахованному имуществу.

– Руководители птицефабрик ратуют за введение таких же правил, как на свинокомплексах, работникам которых в противоэпидемических целях запрещено иметь собственных свиней. Но у муниципалитетов нет денег на компенсации владельцам курятников. Что делать?

– По закону жестких требований в этой части нет. Но мы понимаем, что если рядом с птицефабрикой будет держаться домашняя птица, то риск переноса заболеваний существенно возрастает. Есть логика в том, чтобы руководители предприятий вели диалог со своими работниками по примеру свинокомплексов. Просили их не заниматься разведением птицей, а взамен, например, давали людям корову или кроликов.

– Это самая действенная мера против инфекции?

– Конечно, это не 100-процентная гарантия, но один из элементов, который может уберечь от эпидемии. Это одно из мероприятий, которое смогло бы отодвинуть от границ предприятий возможную зону риска. Если сравнивать с эпидемией чумы свиней, то сегодня треть вспышек этих эпидемий в России происходит именно из-за заноса вируса из частного сектора.

– Больше птичьего гриппа, мне кажется, птицефабрики сейчас боятся обанкротиться из-за недостатка денег на законную утилизацию куриного помета, который в 2019 году превратился в отходы 3 класса наравне с нефтепродуктами. Как предприятия справляются с этой проблемой?

– Об этом надо спросить сами птицефабрики, потому что это их отходы. Фабрики строились еще в Советский период и соответствуют требованиям, которые существовали в то время. Сейчас законодательство ужесточается и требования предъявляются более серьезные. То, что ранее было разрешено, сейчас является несоответствием.

Все птицефабрики без исключения сегодня озабочены этим вопросом и выбирают разного рода технологии для утилизации птичьего помета. Но проблема в том, что это очень недешевое удовольствие и не влечет за собой увеличение производства яйца. Рентабельности птицефабрик на сегодняшний день недостаточно для того, чтобы произвести модернизацию, закупить дорогое оборудование.

Тем не менее, например, птицефабрика «Боровская» изучает сегодня шесть разных вариантов переработки помета. Одни технологии требуют до полугода для нейтрализации агрессивной среды и существенных площадей. Другие – требуют серьезнейших капитальных вложений в строительство площадок, помещений и т.д. Птицефабрики занимаются этими вопросами, а кто по какому сценарию пойдет – жизнь покажет. Мы со своей стороны изучаем мировой опыт и практику.

– Основной акционер птицефабрики «Боровская» – Тюменская область. Сейчас предприятие находится в стадии реконструкции. Заложено ли в проекте решение утилизации птичьего помета или эта проблема решается на ходу?

– Реконструкция идет и советом директоров принято решение в 2019 году остановиться на выборе технологического решения по утилизации и переработке помета с целью его дальнейшего обоснования и внедрения. Уже создана рабочая группа, которая изучает зарубежный опыт, ее члены ездили и смотрели, как все реализовано в других странах. Поэтому очень надеюсь, что проблема будет решена.

– Это как-то отразится на проекте реконструкции, который уже реализуется?

– Проект связан с реконструкцией птицеводческих помещений, яйцесортировочного цеха, цеха глубокой переработки яйца, поскольку старые птичники уже морально и физически устарели. Сама по себе программа модернизации птицефабрики двигается и в текущем году будет завершена, а вопросы, связанные с утилизацией помета, будут рассматриваться отдельным проектом. Дефицита земельных площадей, на которых будет размещено производство по утилизации, у предприятия нет.

– В 2018 году Тюменская область выкупила у «Сургутнефтегаза» совхоз «Червишевский». Помогли Владимиру Богданову, пострадавшему от антироссийских санкций. Что область решила сделать с активом – сохранить его или ликвидировать и использовать земельные участки под малоэтажное строительство?

– У нас серьезные большие планы на этот актив и в ближайшее время мы постараемся сделать там серьезную площадку мирового уровня, которая будет самым передовым решением в аграрной сфере. Доля вложения из бюджета туда предполагается очень незначительной. Основное развитие предполагается за счет инвестора, который уже найден. Озвучивать я его пока не буду как и будущее направление деятельности предприятия.

– Тюменские власти и о «Производственной компании «Молоко» говорили, как о мегапроекте и «будущем тюменского АПК». А по итогу на предприятии жестоко издеваются над животными и нарушают все мыслимые санитарные нормы. Правда, это частная компания.

– Это вы про прошлогодние нарушения говорите?

– Нет, это свежие нарушения.

– Да мало ли кто написал какие страшилки.

– Это не страшилки, это Россельхознадзор сообщает.

На этом месте Владимир Чейметов прервал беседу и пригласил в кабинет начальника управления ветеринарии Тюменской области Вадима Шульца.

Чейметов: Вадим Николаевич, а что там на ПК «Молоко» проверка что ли была какая-то?

Шульц: Да, Россельхознадзор в декабре проверял. Выявили нарушения по забою скота и по переработке молока. Специалисты сейчас отрабатывают. Там нужно выстроить отношения по убойному пункту в нормальном порядке, потому что на сегодняшний день туда ветеринарный врач приезжает по вызову.

Чейметов: У меня просьба, Вадим Николаевич, разберитесь там и наведите порядок раз есть сигнал о несоответствии закону. Потом расскажите, как там и что.

В конце встречи корреспондент «Нового Дня» не смог не задать вопрос на тему, далекую от АПК. По данным правоохранительных органов, Чейметов едва не стал жертвой банды похитителей бизнесменов. Однако замгубернатора отказался рассказывать подробности этой детективной истории.

«Честно говоря, меня совсем не устраивает, что кто-то где-то чего-то придумывает и додумывает. Правоохранительные органы занимаются – этого более чем достаточно», – резюмировал Владимир Чейметов.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 28.03.19

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