Тюменские птицефабрики рискуют обанкротиться из-за куриного помета

Тюменским птицефабрикам придется изыскивать миллиарды рублей на переработку птичьего помета, который после январских изменений законодательства превратился в отходы 3 класса опасности наравне с нефтепродуктами.

С этого года за складирование каждой тонны помета на необорудованные места птицефабрикам придется платить 500 руб. К примеру, для «Боровской» птицефабрики незаконный вывоз отходов в поле обойдется примерно в 100 млн рублей в год.

Чтобы избежать штрафа нужно предварительно сушить помет в специальной установке и только после этого вывозить в поле. Но стоимость такого оборудования начинается от 1 млрд рублей. Можно построить перерабатывающий завод, который на выходе дает минеральное удобрение. Но он обойдется еще дороже – от 1,5 до 3 млрд рублей.

У тюменских птицефабрик таких денег нет, значит им придется платить большие штрафы. Например, челябинская птицефабрика недавно была оштрафована на 22 млн руб.

Как сообщили «Новому Дню» на птицефабрике «Пышминская», проблема заключается не только большом объеме инвестиций, но и в отсутствии нормального оборудования для сушки куриного помета.

«Это миллиарды рублей, потому что технологии дорогие. Но для нас главное – не деньги потратить, а получить оборудование, которое будет эффективным. Сегодня нет достойного оборудования, которое за короткий срок позволяет перерабатывать птичий помет. Все что нам сегодня предлагается – старые технологии. Сколько потенциальных подрядчиков не приходит с предложением продать оборудование, мы всех просим показать, где такое уже успешно работает. Даже предлагаем оплатить дорогу, но никто еще никуда нас не свозил, – рассказал «Новому Дню» главный инженер Сергей Бушуев. – По строительству завода основной вопрос в сбыте будущих удобрений. Продавцы этого оборудования нас сегодня уверяют, что мы будем его продавать и в Европу, и в Китай. А у нас другие данные – что наш птичий помет никому не нужен».

На предприятии отметили, что в любом случае расходы на приобретение оборудования по утилизации в конечном счете отразятся на удорожании продукции. Однако поднимать цены на яйца уже некуда, сетевые магазины и сейчас не соглашаются брать их выше себестоимости.

В таком же положении и птицефабрика «Боровская», которая принадлежит правительству Тюменской области. Затеяв грандиозную модернизацию, предприятие оказалось закредитованным на несколько миллиардов рублей. Ежегодно птицефабрика привлекает более миллиарда кредитных средств, столько же уходит на их оплату. Часть долгов погашается субсидиями из областного бюджета. При этом в проекте модернизации не предусмотрено строительство площадки для сушки помета.

Получить комментарии у руководства птицефабрик «Боровская» и «Продо «Тюменский бройлер» не удалось, телефоны приемных не отвечали весь день. Зато «Новый День» пообщался с бывшим главным инженером птицефабрики «Боровская», кавалером ордена Трудового Красного Знамени Иваном Наливайко, проработавшего на фабрике с 1968 года.

«Два года назад экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял решение о модернизации «Боровской» птицефабрики, но на утилизацию отходов не было выделено ни копейки, – говорит Наливайко. – А эту проблему надо было решать еще несколько лет назад. Сегодня город расстроился практически до границ поселка Боровский. Строить здесь полигон или завод негде. В Онохино у «Пышминской» птицефабрики тоже нет свободной земли».

Напомним, по объемам загрязнения отходы птицефабрик превышают твердые коммунальные отходы, создаваемые всей Тюменью, составляя примерно 50% от всех промышленных отходов. В среднем одна фабрика ежегодно производит более 200 тыс. тонн куриного помета в год, которые вывозятся и складируются на землях сельскохозяйственного назначения.

Только в 2018 году инспекторами Управления Росприроднадзора по Тюменской области было обнаружено два крупных загрязнения земель. «Боровская» загадила пометом почти 50 гектаров, а «Пышминская» отравила 25 гектаров. Такие же нарушения выявлялись также и у АО «Продо Тюменский бройлер». Территорию, залитую куриным пометом, долгое время нельзя использовать для сельскохозяйственных нужд, однако раньше за порчу земли птицефабрики отделывались незначительными штрафами.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 12.03.19

Половина депутатов тюменской облдумы, во главе с вице-спикерами, не отчитываются перед избирателями. / Замгубернатора Шевчик игнорирует прокурора Владимирова. / «У меня есть ограничения, но…». Замгубернатора Сысоев не выйдет из ЛДПР и займется инвестициями. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»