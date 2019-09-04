В Тюмени компания экс-мужа замгубернатора год судилась, чтобы не платить за размазанный по полям помет

Птицефабрика «Пышминская», принадлежащая известному строителю, девелоперу, бывшему мужу замгубернатора Тюменской области Натальи Шевчик – Владимиру Шевчику, наказана за порчу земли.

Еще в октябре 2018 года управление Россельхознадзора выяснило, что предприятие загадило птичьим пометом арендуемый участок на площади 242,6 тысяч кв. м. и при этом не провело мероприятия по защите земель от загрязнения.

«Пышминской» выписали штрафы на общую сумму в 440 тыс. рублей и выдали предписание прибраться. Руководство компании платить не захотело. С прошлой осени птицефабрика обошла три суда, пытаясь оспорить решение надзорного ведомства, но везде получила отказ. Теперь «Пышминская» обязана выплатить штраф и устранить нарушения.

Птицефабрика и ранее портила землю. В сентябре прошлого года Россельхознадзор сообщал о том, что «Пышминская» ровным слоем раскладывает птичий помет по участкам в Онохинском. Делает это без гидроизоляции, обваловки и защиты от атмосферных осадков.

«Содержание нитратов в почве превышает предельно допустимые значения более чем в 100 раз. Содержание индекса энтерококков (бактерии) и коли-индекса (показатель фекального загрязнения) признано опасным», – отчиталось тогда ведомство.

Напомним, чтобы избежать штрафа, нужно предварительно сушить помет в специальной установке и только после этого вывозить в поле. Но стоимость оборудования начинается от 1 млрд рублей. На «Пышминской» «Новому Дню» пояснили, что расходы на приобретение аппарата по утилизации приведут к удорожанию продукции. Однако поднимать цены на яйца уже некуда, сетевые магазины и сейчас не соглашаются брать их выше себестоимости.

Стоит отметить, что Владимир Шевчик один из самых влиятельных и богатых бизнесменов Тюменской области. Он совладелец более трех десятков компаний, в том числе «Сибинтела» (организация, построившая в Тюмени, аквапарк, «деловой дом Петр Столыпин» и ряд торговых центров, в том числе «Премьер», «Гудвин», «Галерея Вояж» и значительное количество жилой недвижимости – прим. ред.) Только официальный личный доход Владимира Шевчика в 2014 году, согласно декларации Натальи Шевчик, составлял 19 млн рублей. С 2015 года муж исчез из налоговых отчетов замгубернатора.

Тюмень, служба информации

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