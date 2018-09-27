Тюменские птицефабрики загадили фекалиями 20 гектаров земли

Крупнейшие тюменские птицефабрики «Боровская» и «Пышминская» испортили куриным пометом более 20 га сельхозземель. Сначала специалисты Россельхознадзора нашли кучи в Боровском – птицефабрика складировала отходы производства двухметровыми буртами без гидроизоляции, обваловки и защиты от атмосферных осадков. «То есть все вредные микроорганизмы, содержащиеся в помете, могут попасть в почву и нанести ущерб сельскохозяйственным угодьям», – поясняют в ведомстве.

Затем инспекторы побывали в Онохинском МО и обнаружили, что арендатор угодья – ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» – занимается тем же самым, что и «Боровская», только раскладывает помет по земле ровным слоем. Специалисты Управления отобрали в Онохинском 30 образцов почвы для лабораторных исследований. Результаты показали, что содержание нитратов в почве превышает предельно допустимые значения более чем в 100 раз. Содержание индекса энтерококков (бактерии) и коли-индекса (показатель фекального загрязнения) признано опасным.

В действиях обоих предприятий усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных. Управлением будет инициировано проведение документарной проверки в отношении нарушителей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 27.09.18

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