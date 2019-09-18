В Тюмени компанию экс-мужа замгубернатора оштрафовали за неповиновение

Тюменская птицефабрика, принадлежащая известному строителю, девелоперу, бывшему мужу замгубернатора Тюменской области Натальи Шевчик – Владимиру Шевчику, оштрафована за неисполнение требований Россельхознадзора.

ЗАО «Птицефабрика Пышминская» обязали рекультивировать землю (242,6 тыс. м.кв.), которую предприятие испортило куриным пометом. Однако работа не была проведена, документы, подтверждающие проведение таких мероприятий, в Россельхознадзор не предоставлены. В итоге мировой суд постановил привлечь птицефабрику к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, кроме этого за порчу земли «Пышминская» должна заплатить штрафы на общую сумму в 440 тыс. рублей. Руководство компании целый год пыталось избежать наказания. С прошлой осени птицефабрика обошла три суда, пытаясь оспорить решение надзорного ведомства, но везде получила отказ.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.09.19

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