Тюменских кур будут страховать от птичьего гриппа

Птицеводческие предприятия Тюменской области будут страховать куриц от птичьего гриппа. Об этом в ходе заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям областной думы, который прошел 27 марта, сообщил замгубернатора Владимир Чейметов. Такую рекомендацию в целях предотвращения распространения заболевания птицеводческим хозяйствам выдал департамент АПК.

Чиновник не озвучил информацию о том, как обстоят дела с куриным гриппом на территории Тюменской области, однако отметил, что его вспышки в ряде регионов России вынуждают принимать превентивные меры. Депутаты уточняющих вопросов Чейметову не задали.

Также замгубернатора рассказал о нарушениях, обнаруженных на птицефабриках в 2018 году. По его словам, 12 проверок выявили всего 9 нарушений. Так, на птицефабриках наблюдается отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на корма, инкубационное яйцо, отсутствии огораживания по периметру, отсутствии дезинфекционного барьера. При осмотре морозильной камеры в ООО «Совхоз «Прогресс» была выявлена куриная продукция общим весом 282 кг без маркировки. Там же в цехе убоя птицы отсутствуют дезинфекционные кюветы для обработки обуви рабочего персонала.

Как сообщил депутатам Владимир Чейметов, при проверке ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» выяснилось, что территория цеха №1 не защищена от проникновения. На предприятии не соблюдаются нормы расстояния между цехом инкубации, цехом родительского и промышленного стада. Кроме того, на птицефабрике не осуществляется подогрев дезинфекционного раствора на въездных дезбарьерах и не подвергаются термической обработке комбикорма для птиц.

Из всех проверенных птицефабрик, по словам Чейметова, только на «Пышминской» обнаружены нарушения, связанные с хранением птичьего помета – территория пометохранилища по периметру не оборудована сточным лотками с направлением стоков в приемный резервуар.

Однако, как писал ранее «Новый День», в связи с изменениями законодательства птичий помет с 1 января 2019 года перешел в разряд промышленных отходов и теперь все птицефабрики обязаны изыскивать огромные средства на его утилизацию. Только в 2018 году Управление Росприроднадзора по Тюменской области выявило два крупных загрязнения земель птичьим пометом. «Боровская» загадила пометом почти 50 гектаров, а «Пышминская» отравила 25 гектаров.

Тюмень, Виктор Нестерук

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