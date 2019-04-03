Бандиты терроризировали тюменских бизнесменов, переодеваясь бомжами

Бандиты, планировавшие похищение замгубернатора Тюменской области Владимира Чейметова, для совершения одного из преступлений переодевались бомжами. Так им удалось похитить в 2012 году тюменского бизнесмена Александра Текутьева.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили, что в июле 2012 года члены банды переоделись бездомными и приехали к загородному дому одного из тюменских бизнесменов в одном из садоводческих обществ Тюмени. Поджидая предпринимателя, бандиты делали вид, что копаются в мусорных баках. Когда бизнесмен выехал со двора и вышел из автомобиля, чтобы закрыть ворота, преступники захватили его. После этого мужчину вывезли в лесополосу на правом берегу реки Туры и держали в автомобиле УАЗ. С бизнесмена требовали выкуп в 30 миллионов рублей.

Когда похищенный предприниматель согласился отдать деньги, все похитители, кроме одного, отправились готовить инсценировку убийства, которое должен был совершить похищенный бизнесмен. Видеозапись инсценированного убийства и оружие должны были послужить гарантией передачи денег бандитам.

Бизнесмен попытался сбежать, когда остался наедине с одним из похитителей. Попытка закончилась трагически: бандит ударил жертву обухом топора по голове и убил на месте. Труп бизнесмена похитители спрятали в лесополосе. По данным источника «Нового Дня», погибшего звали Александр Текутьев.

Всего на счету банды, десять лет терроризировавшей тюменских предпринимателей, 4 убийства. Кроме Текутьева, жертвами банды стали предприниматели Леонид Хазан и А. Военный, а также еще один бизнесмен.

Членов банды задержали летом 2018 года после похищения экс-гендиректора Тюменской агропромышленной лизинговой компании Владимира Сорогина. По данным источников «Нового дня», в это время бандиты готовили похищение замгубернатора Тюменской области Владимира Чейметова и даже поставили на его машину следящее устройство.

Сейчас в суд передано дело троих участников банды и двоих их пособников. Уголовное дело организатора банды Сергея Леонтьева и его сообщника Вячеслава Комарова было направлено в суд в середине марта. В зависимости от роли членов банды и их сообщников обвиняют в бандитизме, похищениях людей, вымогательстве, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, убийствах и подделке документов.

Тюмень, служба информации

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