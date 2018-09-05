Банда убийц готовила похищение замгубернатора Тюменской области

В Тюмени расследуется уголовное дело банды убийц и вымогателей, много лет охотившихся на местных бизнесменов. Среди потенциальных жертв преступников был даже замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Как сообщил источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам, главарем банды был некто по фамилии Леонтьев. Преступная группа изначально состояла из шести человек, задержаны четверо, оставшиеся двое умерли – один, якобы, был зарезан, другой скончался от передозировки наркотиков.

«Банду Леонтьева» собеседник агентства связывает с громкими похищениями бизнесменов в 2010 – 2012 годах. Тогда за два года в Тюмени и области пропали семеро предпринимателей, только один из них был найден живым. Среди тех, чья кровь может быть на руках банды Леонтьева – Леонид Хазан (директор компании «Агрохимпром», убитый в августе 2010 года), предприниматель Александр Текутьев и бизнесмен Александр Писарев, похищенный, но отпущенный похитителями в октябре 2011 года.

Также источник называет среди жертв бизнесменов по фамилии Военный (владел в свое время магазинами «Облпотребсоюза») и Торопов. Первого похитители пытали, а потом задушили веревкой. Торопова преступники, якобы, заминировали и угрожали взорвать. По словам источника, банда не использовала для расправы огнестрельное оружие, предпочитая проламывать головы и душить. При задержании у преступников было изъято только две единицы огнестрельного оружия.

Банде долгое время удавалось уходить от правоохранительных органов. «Они подстраивались под преступления, которые совершали банды Савина и «убийц в погонах» (банда из сотрудников ФСБ и других силовых структур, задержанная в конце апреля 2017 года в Тюменской области – прим. ред.), – говорит источник. – Про Хазана как раз думали, что его убили военные (банда сотрудников ФСБ – прим. ред.)».

Удача закончилась, когда преступники решили похитить с целью получения выкупа бывшего директора «Тюменской агропромышленной лизинговой компании» Владимира Сорогина. Он пропал в июне 2018 года, преступники удерживали мужчину сутки, требуя выкуп в 20 млн рублей. Чтобы «замотивировать» Сорогина заплатить, для него устроили инсценировку убийства – заставили выстрелить из обреза в человека, записав все на видеокамеру. Деньги Сорогин должен был передать в обмен на видеозапись и обрез со своими отпечатками. В случае отказа вымогатели грозили выложить видео в интернет «с пояснениями».

Сорогин обратился в правоохранительные органы, которые с помощью прослушки телефона сумели установить похитителей. «Задержать первого из них удалось по чистой случайности, шанс – один на тысячу, – говорит собеседник агентства. – Оперативник пришел в салон сотовой связи в Тюмени с данными на разыскиваемых преступников и сотрудница тут же указала на одного мужчину, оказавшегося в том же самом салоне».

Вслед за первым подозреваемым полиция задержала и остальных членов банды. Они оказались обычными жителями Тюмени в возрасте 40 лет и старше. Однако, к своим преступлениям готовились тщательно, подолгу выслеживая жертву. По счастливой случайности, похищения избежал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. Преступники уже отслеживали его перемещения и даже прикрепили датчик на автомобиль чиновника, но были задержаны.

Также среди тех, по кому для будущего похищения работали бандиты, был гендиректор ООО «Абсолют», любимый аграрий экс-губернатора Якушева Георгий Алманов.

После задержания выяснилось, что постановочные «убийства» для запугивания своих жертв похитители применяли и раньше. Таким образом шантажировали как минимум еще одного бизнесмена, который поверил в реальность убийства и предпочел отдать 20 млн рублей, не обращаясь за помощью к силовикам.

Сейчас, по данным источника «Нового Дня», возбуждено уголовное дело по статьям «похищение» и «убийство». Расследованием занимается городской отдел СУ СК РФ по Тюменской области. Оперативники прорабатывают возможную связь банды с более ранними убийствами. По некоторым данным, нападения на ряд бизнесменов могли быть заказными: когда было обнаружено тело предпринимателя Военного, в его кармане обнаружили 30 тыс. рублей, которые похитители вряд ли оставили бы на месте, если бы их интересовали только деньги.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отказались от комментариев, отметив, что расследование дела – прерогатива Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области. В СУ СКР «Новому Дню» подтвердили наличие уголовного дела. «Дело расследуется. Задержаны четыре человека, они содержатся под стражей. Пока им предъявлено обвинение только по статье «Похищение»", – сообщили в пресс-службе ведомства. Другие подробности в следственном комитете пока не раскрывают.

Тюмень, служба информации

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