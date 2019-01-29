В Тюмени предъявлено обвинение членам банды убийц, которые готовили похищение замгубернатора

В Тюменской области предъявлены обвинения участникам банды похитителей и убийц бизнесменов. Среди потенциальных жертв преступников был даже замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов. ОПГ действовала на территории региона с 1998 по 2018 год.

По данным следствия, в целях хищения чужого имущества, при совершении нападений на граждан, обвиняемые применяли различное огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

«Злоумышленники тщательно планировали каждое преступление, жертву похищали, а затем требовали деньги. В случае если предприниматель оказывал сопротивление, его убивали. На счету преступной группы четыре убийства», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Кроме того, участники банды получили от своих жертв более 20 миллионов рублей. В июне 2018 года преступная деятельность ОПГ была пресечена. В настоящее время материалы уголовного дела составляют более 100 томов.

Обвинения предъявлены восьми жителям Тюменской области, Омска и Москвы, пятеро из них – участники банды. В зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, похищении людей, вымогательстве, убийстве по найму и кражах.

Как ранее сообщал источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам, главарем банды был некто по фамилии Леонтьев. Банду Леонтьева» собеседник агентства связывает с громкими похищениями бизнесменов в 2010 – 2012 годах. Тогда за два года в Тюмени и области пропали семеро предпринимателей, только один из них был найден живым. Среди тех, чья кровь может быть на руках банды Леонтьева – Леонид Хазан (директор компании «Агрохимпром», убитый в августе 2010 года), предприниматель Александр Текутьев и бизнесмен Александр Писарев, похищенный, но отпущенный похитителями в октябре 2011 года.

Также источник называет среди жертв бизнесменов по фамилии Военный (владел в свое время магазинами «Облпотребсоюза») и Торопов. Первого похитители пытали, а потом задушили веревкой. Торопова преступники, якобы, заминировали и угрожали взорвать. По словам источника, банда не использовала для расправы огнестрельное оружие, предпочитая проламывать головы и душить. При задержании у преступников было изъято только две единицы огнестрельного оружия.

Преступники попались когда решили похитить с целью получения выкупа бывшего директора «Тюменской агропромышленной лизинговой компании» Владимира Сорогина. Он пропал в июне 2018 года, бандиты удерживали мужчину сутки, требуя выкуп в 20 млн рублей. Чтобы «замотивировать» Сорогина заплатить, для него устроили инсценировку убийства – заставили выстрелить из обреза в человека, записав все на видеокамеру. Деньги Сорогин должен был передать в обмен на видеозапись и обрез со своими отпечатками. В случае отказа вымогатели грозили выложить видео в интернет «с пояснениями».

Сорогин обратился в правоохранительные органы, которые с помощью прослушки телефона сумели установить похитителей. Они оказались обычными жителями Тюмени в возрасте 40 лет и старше. Однако, к своим преступлениям готовились тщательно, подолгу выслеживая жертву. По счастливой случайности похищения избежал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. Преступники уже отслеживали его перемещения и даже прикрепили датчик на автомобиль чиновника, но были задержаны.

Также среди тех, по кому для будущего похищения работали бандиты, был гендиректор ООО «Абсолют», любимый аграрий экс-губернатора Владимира Якушева Георгий Алманов.

Тюмень, служба информации

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