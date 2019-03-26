В Тюмени завершено следствие по делу банды, охотившейся на замгубернатора

В Тюмени будут судить членов банды, планировавших похищение заместителя губернатора региона Владимира Чейметова. Восемь лет преступное сообщество терроризировало местных предпринимателей, похищая их ради выкупа и убивая в случае сопротивления.

Следственное управление СК РФ по Тюменской области завершило расследование в отношении 6 человек, трое из них входили в состав банды, остальные в разное время привлекались к совершению преступлений.

В зависимости от роли, обвиняемым инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, похищение человека, бандитизм, наемное убийство, кражи и другие преступления, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

«Новый День» уже сообщал об окончании расследования уголовного дела в отношении организатора банды и одного из ее участников. Всего в ОПГ входили пять человек, таким образом, следствие завершено в отношении всех участников.

По версии следствия, жертвами бандитов стали семь предпринимателей, трое из них были убиты. Банда была создана в Тюмени в 2010 году. В преступную группу вошли трое знакомых организатора и его двоюродный брат.

Бандиты похищали бизнесменов, пытали их и отпускали только после получения согласия расстаться с требуемым выкупом. Три человека были убиты при попытке оказать сопротивление. Бандиты надевали на жертв для устрашения фальшивые «пояса шахида», заставляли похищенных совершить мнимое убийство и шантажировали впоследствии видеозаписью.

Таким образом, в мае 2018 года похитители пытались заставить отдать 20 миллионов рублей экс-директора «Тюменской агропромышленной лизинговой компании» Владимира Сорогина.

Банда тщательно организовывала нападения на бизнесменов. За жертвами устанавливали слежку, при этом использовались GPS-маяки и видеокамеры. Нападения были внезапными. С использованием спецсредств, формы сотрудников правоохранительных органов, оружия и взрывчатки.

По данным источника «Нового Дня», одной из жертв банды едва не стал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромкомплекса Владимир Чейметов. Преступники организовали за чиновником слежку, установив «жучок» в его автомобиле.

Тюмень, служба информации

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