В Тюмени вынесен приговор главарю банды, которая собиралась похитить замгубернатора

В Тюмени на 16 лет лишения свободы осужден 50-летний Сергей Леонтьев, главарь банды, много лет похищавшей бизнесменов ради выкупа.

В четверг, 11 июля Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор Сергею Леонтьеву, создавшему в 2010 году банду из пяти человек. Целью банды были похищения предпринимателей, у которых потом вымогали деньги. В банду вошли двоюродный брат Леонтьева и еще трое человек. Еще двоих бандиты иногда привлекали для совершения преступления, но в банду эти люди не входили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В октябре 2011 года бандиты похитили бизнесмена. Его насильно удерживали несколько дней, требуя деньги. Чтобы шантажировать предпринимателя, его вывезли в лес, где устроили инсценировку: заставили выстрелить в своего сообщника. Постановочное «убийство» (в результате сообщник преступников не пострадал) было снято на видео. Под угрозой передачи видео в правоохранительные органы бандиты получили с бизнесмена 20 млн рублей. О том, что убийство было инсценировкой, предприниматель узнал только после задержания банды в 2018 году.

Попалась банда после такого же преступления. В мае 2018 года отпущенный после инсценировки убийства бизнесмен, с которого также требовали 20 млн рублей, обратился в правоохранительные органы. Вымогатели были задержаны и помещены под стражу. По данным источника «Нового Дня», бандиты «споткнулись» на экс-гендиректоре «Тюменской агропромышленной лизинговой компании» Владимире Сорогине.

Как сообщал «Новый День», преступники планировали похитить и заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова. За чиновником вели слежку. На его машину был установлен «жучок».

При обысках у бандитов нашли три пистолета, обрез, боевые патроны, гранату Ф-1 и самодельное взрывное устройство

В ходе расследования выяснилось, что Сергей Леонтьев с 90-х годов совершал преступления. В 2008 году он был пособником при выполнении заказного убийства криминального авторитета. По версии следствия, двоюродный брат Леонтьева караулил авторитета в подъезде, переодевшись в бомжа. Когда жертва прошла мимо, киллер выстрелил в нее из пистолета с глушителем, но промахнулся, после чего в оружии заклинило патрон. Преследуя жертву, стрелок выбежал из подъезда и расстрелял авторитета из пистолета-пулемета, после чего подошел ближе и несколькими прицельными выстрелами добил мужчину, после чего сел в машину, за рулем которой был Леонтьев, и уехал. Впоследствии оказалось, что криминальный авторитет остался жив, а вместо него киллер убил его шурина, который был одет в похожую одежду.

В декабре 2006 года Леонтьев с сообщником пытался похитить из офиса предпринимателя. Тот оказал сопротивление, сообщник применил силу, в результате бизнесмен получил тяжелые ранения и скончался.

Во время следствия Леонтьев заключил досудебное соглашение и полностью признал вину. Суд приговорил главаря банды к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей. В пользу двоих потерпевших предпринимателей суд взыскал 5 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда. Для обеспечения гражданских исков и штрафа суд оставил под арестом автомобиль Леонтьева, доли в половину земельного участка и четверть гаража. Двоюродный брат главаря банды и другие преступники находятся под судом.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 11.07.19

В Тюмени пресечена попытка ввоза в регион нелегального мороженого. / Тюменские коммунальщики ищут себе уборщиков и прачек за 40 млн рублей. / На довыборы в тюменскую облдуму зарегистрировались представители всех парламентских партий. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»