В Тюмени будут судить главаря банды, которая пытала известного бизнесмена и хотела похитить замгубернатора

В Тюмени будут судить организатора и одного из участников банды, которая 8 лет похищала людей, вымогала деньги и убивала предпринимателей. По версии следствия, жертвами бандитов стали 7 предпринимателей, трое из них были убиты.

Один из обвиняемых создал банду из пятерых человек в Тюмени в 2010 году. В преступную группу вошли трое знакомых организатора и его двоюродный брат. Для совершения преступлений привлекали и других лиц, не входивших в состав банды.

Как писал «Новый день», бандиты похищали бизнесменов, вывозили в безлюдное место, физически и психологически пытали их и отпускали только после того, как жертвы соглашались отдать деньги.

Три жертвы пытались оказать сопротивление и были убиты. Чтобы сделать похищенных сговорчивее, бандиты надевали на них фальшивые «пояса шахида» и угрожали подорвать, заставляли людей совершить мнимое убийство (заряжали оружие холостыми патронами, в роли жертвы выступал один из членов банды) и шантажировали впоследствии видеозаписью.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, 27 июля 2012 года в одном из садоводческих товариществ Тюменского района преступники напали на предпринимателя, пригрозили убить его и потребовали за освобождение 30 млн рублей. Бизнесмен оказал сопротивление и получил удар обухом топора по голове, от которого умер.

Последней жертвой преступников стал бывший директор «Тюменской агропромышленной лизинговой компании» Владимир Сорогин. В мае 2018 года его похитили и вывезли в гараж в Тюмени. Мужчину пытали электрошокером и угрожали расправой, если он не отдаст 20 млн рублей.

Чтобы Сорогин согласился на требования бандитов, они инсценировали убийство. Сорогина вывезли в лес и заставили «застрелить» одного из членов банды. «Убийство» записали на видео. Носитель видеозаписи и оружие Сорогину обещали отдать только в обмен на деньги.

Банда тщательно подходила к организации нападений на бизнесменов. За жертвами устанавливали слежку, при этом использовались GPS-маяки и видеокамеры. Нападения были внезапными, преступники использовали форму сотрудников правоохранительных органов, маски, спецсредства, взрывчатку и огнестрельное оружие.

По данным источника «Нового Дня», одной из жертв банды едва не стал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромкомплекса Владимир Чейметов. Преступники организовали за чиновником слежку, установив «жучок» в его автомобиле.

Среди жертв банды, по словам источника «Нового Дня», были Леонид Хазан (директор компании «Агрохимпром», убитый в августе 2010 года), предприниматель Александр Текутьев и бизнесмен Александр Писарев, похищенный, но отпущенный в октябре 2011 года.

Также собеседники агентства называли среди жертв бизнесменов по фамилии Военный (владел в свое время магазинами «Облпотребсоюза») и Торопов. Первого похитители пытали, а потом задушили веревкой. Торопова преступники, якобы, заминировали и угрожали взорвать.

Бандитов задержали в 2018 году. В зависимости от своих ролей в совершении преступлений их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, похищении человека, бандитизме, убийстве по найму, кражах и других преступлениях. Сейчас уголовное дело в отношении организатора и самого активного участника банды направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Еще шестеро соучастников обвиняемых пока знакомятся с материалами уголовного дела.

Тюмень, служба информации

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