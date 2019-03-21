Компания Бикова и Боброва завышала тарифы на электроэнергию для жителей Тюмени

Энергетическая компания «Восток» поставляла жителям Тюмени электроэнергию по завышенным ценам. Это выяснилось в ходе внеплановой проверки, проведенной региональной энергетической комиссией. В частности необоснованно дорогой ресурс получал дом №30 по улице Судоремонтной.

«С июля 2017 года по июль 2018 года «Восток» выставлял счета на оплату управляющей компании за отпущенную электрическую энергию по завышенным тарифам и излишне получил выручку 211801 рублей», – подтвердили в прокуратуре Тюменской области.

РЭК составила в отношении АО «ЭК «Восток» и директора по сбыту представительства компании в Тюмени административные протоколы по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством тарифов). На днях мировой судья Калининского судебного района Тюмени оштрафовал организацию на 423 тыс. рублей (в двукратном размере выручки), а директора по сбыту – на 50 тыс. рублей.

«ЭК «Восток» контролируется уральскими энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, в чьих руках сосредоточена практически вся коммуналка Тюмени, включая мусор.

Напомним, накануне жители 19 многоквартирных домов обвинили теплоснабжающую компанию бизнесменов (ОАО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО») в двойных начислениях за тепло и незаконном получении излишней прибыли. Люди написали жалобы в прокуратуру, следственный комитет, а также направили письмо в администрацию президента Путина с просьбой пресечь коммунальные поборы.

Тюмень, служба информации

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