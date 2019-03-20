Компанию Бикова и Боброва обвинили в двойных начислениях за тепло в Тюмени

Жители 19 многоквартирных домов в Тюмени попросили Владимира Путина пресечь коммунальные поборы. Авторы коллективного письма президенту утверждают, что теплоснабжающая организация (на тот момент – ОАО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО») производила двойные начисления за тепло.

Под обращением к Путину 48 подписей – в основном это старшие по домам. Как говорится в документе (есть в распоряжении редакции), в домах, где проживают подписанты, кроме жилых квартир есть нежилых помещения. Жильцы домов платят за коммунальные услуги, в частности, за тепло, через ТРИЦ.

А вот у собственников и арендаторов нежилых помещений подписаны отдельные договоры с теплоснабжающей организацией. Тем не менее, энергоснабжающая компания выставляла владельцам квартир счета за все поставленное в дома тепло, не уменьшая их на суммы, которые заплатили собственники нежилых помещения.

«С ноября 2018 года мы пишем в разные инстанции обращения с просьбой оказать содействие в решении вопроса двойных начислений за потребленное тепло по жилым и нежилым помещениям. Несмотря на то, что нежилые помещения напрямую заключили договоры с РСО, количество потребленного ими тепла из показаний общедомовых приборов не минусуется. Получается, что мы дополнительно платили еще и за нежилые помещения с сентября 2013 по январь 2017 года», – говорит автор обращения, председатель совета одного из домов Раиса Мищенко. Она добавляет, что на все жалобы чиновники дают формальные ответы и перенаправляют из одной инстанции в другую.

Как сообщила Мищенко, по результатам энергетического аудита, проведенного ООО «Энергосбережение Западной Сибири», выяснилось: в 2013 – 2016 годах ОАО «Тепло Тюмени» выставило к оплате жильцам 19 многоквартирных домов объемы тепловой энергии, превышенные на 2122, 162 гигакалории.

«Это анализ только по 19 домам. А что тогда творится в масштабах всего города? Уверена, что такая ситуация везде», – говорит Раиса Мищенко.

Авторы обращения считают, что энергетики получали деньги два раза за одну и ту же услугу. В общей сложности, по прикидкам горожан, они переплатили ресурсникам более 2 млн рублей.

До того как обратиться к президенту жители написали жалобы в Общественную палату Тюменской области, в региональное представительство центра Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль», депутату городской думы от КПРФ Юрию Дранчуку, уполномоченному по правам человека Сергею Миневцеву, в прокуратуру региона и Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации.

Следственный комитет перенаправил обращение в прокуратуру. Туда же направили запросы депутат Дранчук, омбудсмен Миневцев и председатель Общественной палаты Геннадий Чеботарев. Прокуратура перенаправила все бумаги заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, который отвечает в правительстве региона за сферу ЖКХ. Из аппарата губернатора обращение переслали в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области.

На обращение Геннадия Чеботарева прокуратура дала четкий ответ, признав правоту возмущенных жильцов. «Доводы обращения в ходе проверки (проводилась ГЖИ и прокуратурой Тюмени) нашли свое подтверждение», – сообщили в надзорном ведомстве.

В управляющей компании «Универсал» были выявлены нарушения порядка определения размера платы за коммунальные услуги и порядка начисления этой платы. Прокуратура потребовала от УК устранить нарушения закона и провести перерасчет. Жилинспекция 21 февраля 2019 года сообщила Раисе Мищенко, что по указанным в обращении фактам проводится проверка, которая еще не завершена – срок проверки продлен на месяц.

«Они написали, что нарушения есть, что расчет платы за отопление был сделан неправильно, – возмущается Мищенко. – А что нам дальше делать? У многих серьезные материальные проблемы. Суммы в последних квитанциях – более 7,5 тысяч рублей за квартиру 50 кв.м.».

Тюменское отделение «Центра общественного контроля в сфере ЖКХ» по обращению жителей начало свою проверку. «Письмо от жителей 19 домов мы получили, сейчас изучаем данные энергоаудита, – сообщил директор НК «ЦОК ЖКХ» Александр Степанишин. – В дополнение мы хотим провести выборочную проверку правомерности начислений за тепло в других домах, имеющих нежилые помещения. Если ситуация будет полностью совпадать с описанной в письме, мы напрямую обратимся в федеральные структуры».

Сама управляющая компания считает, что это именно ОАО «Тепло Тюмени» должно было направить в ТРИЦ достоверную информацию о потребленной тепловой энергии, исключив из нее энергию, потребленную нежилыми помещениями и учтя сумму субсидий (эти обязанности прописаны в трехстороннем договоре между УК, ресурсниками и ТРИЦ). Об этом 11 марта 2019 года гендиректор ООО «Универсал» Александр Чурилин официально уведомил Раису Мищенко.

Авторы обращения возмущаются, что «хозяевами всех тепловых компаний в Тюмени являются граждане Австрии» и «их загнали в рабство к иностранцам». В 2018 году с появлением единой теплоснабжающей организации ситуация не изменилась.

«В январе 2019 года также пришли счета с полуторными начислениями на тепло, – пишут тюменцы. Все вышеперечисленное создает угрозу безопасности жизнедеятельности и условия для социального протеста».

Получить комментарий в ООО «УСТЭК» не удалось, в энергоснабжающую компанию был направлен запрос.

Компания «Тепло Тюмени» принадлежит к холдингу, контролируемому энергетиками Алексеем Бобровым и Артемом Биковым, является филиалом ПАО «СУЭНКО». Сменившая «Тепло Тюмени» единая теплоснабжающая организация УСТЭК была создана в 2018 году компаниями «СУЭНКО» (контролируется Бобровым и Биковым) и концерном «Фортум» на паритетных началах.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.03.19

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