Тюменец подсчитал, сколько переплатили за тепло жители города, и пожаловался министру Якушеву

Петиция с требованием остановить начисление двойных тарифов за услуги ЖКХ в Тюмени создана на портале change.org. Автор петиции Александр Степанов ссылается на результаты энергетического аудита в 39 многоквартирных домах, согласно которому каждый дом за пять лет переплатил примерно 200 тыс. рублей за тепло.

Адресатами петиции указаны президент Владимир Путин, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«У нас, в благополучной Тюмени, ситуация такова, что ресурсоснабжающая организация «Тепло Тюмени» пять лет незаконно начисляет жителям МКД за тепло по общедомовому прибору учета, не вычитая из него показания нежилых помещений, – пишет автор петиции. – Получается, что владельцы нежилых помещений платят за себя, а жильцы – за себя и за нежилые помещения. В 39 домах Тюмени проведен энергоаудит за последние пять лет. Именно из него выявлены завышенные показания. Их начисляет ТРИЦ (организация, которая формирует платежки за услуги ЖКХ). По расчету энергоаудита получается, что в среднем на 10 домов начисляют лишних 1 500 Гкал, что соответствует 2 млн рублей за пять лет».

По расчетам автора петиции, «Тепло Тюмени» каждый год начисляло горожанам лишние 66 миллионов рублей за услуги теплоснабжения. После 2017 года правопреемником «Тепла Тюмени» стало АО «УСТЭК».

«Мы уже писали жалобы и прокурору города Тюмени, и депутатам Тюменской городской думы, и губернатору Тюменской области, и его профильному заместителю, – пишет Степанов. – Отовсюду приходит ответ, что между УСТЭК и нашей управляющей компанией идет спор хозяйствующих субъектов. Однако мы не понимаем, при чем тут их спор, если мы пишем обращения от имени жителей и в своих собственных интересах».

Автор петиции задает вопрос, куда ушли якобы переплаченные горожанами деньги и почему соучредителям «Тепла Тюмени», ТРИЦ и «УСТЭК» – уральским энергетикам Артему Бикову и Алексею Боброву – позволяют управлять жизненно важными отраслями городского хозяйства, а прокуратура, депутаты и губернатор «отказываются защищать» интересы горожан.

«Следом было создано ТЭО – также предприятие Бикова и Боброва, которое получило статус регионального оператора ТКО, пишет Степанов. – Но жителей города обманули, и вместо мусороперерабатывающего завода ТЭО построило мусоросортировочный. Этот недозавод стал стоить в два раза больше, чем полная переработка мусора».

Как ранее писал «Новый День», жители 19 многоквартирных домов в Тюмени составили коллективное письмо на имя президента, в котором попросили Владимира Путина пресечь коммунальные поборы. Авторы письма президенту утверждали, что теплоснабжающая организация (на тот момент – ОАО «Тепло Тюмени» – филиал ПАО «СУЭНКО») производила двойные начисления за тепло.

Тюмень, Михаил Калянов

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