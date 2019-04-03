В центре Тюмени сгорел исторический особняк, мастерская известных реставраторов

В Тюмени сгорел очередной памятник архитектуры конца XIX века – особняк Рубцовой на ул. Джержинского. В деревянном двухэтажном здании располагается мастерская тюменского реставраторов Вадима и Святослава Шитовых.

«Все живы, здоровы, но мастерская сгорела. Я был на заседании, когда это случилось», – Сказал «Новому Дню» Святослав Шитов. Говоря об ущербе, он подчеркнул, что мастерской больше нет. Во время пожара в доме находился отец Святослава Шитова – Вадим Шитов, ему была оказана медицинская помощь на месте.

«Пожар начался в 11 час 22 мин. К месту происшествия были направлены 34 человек личного состава и 12 единиц спецтехники МЧС. Сейчас открытого огня нет, идет разборка и проливка, – рассказал «Новому Дню» руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько. Он отметил, что второй этаж здания сильно пострадал внутри. Именно там хранилось множество деревянных изделий, образцов резьбы, старинных книг по резьбе. На первом этаже располагались станки для столярных работ.

«Однако крыша не обвалилась и забор тоже уцелел. Здание обуглилось, но, думаю, что реставрация возможна», – добавил Юсько.

Стоит отметить, что мастерская Шитовых являлась одним из ключевых объектов туристического маршрута по Тюмени.

«Шитовы – хранители деревянной резьбы. Вадим Шитов восстановил в здании деревянные наличники, резные ворота. К реставратору в мастерскую приходят толпы туристов», – говорит эксперт по объектам историко-культурного значения, архитектор Екатерина Журавлева. Само здание, по ее словам, является ярким представителем мещанских домов, оно ценно своей планировочной структурой и резьбой.

Двухэтажное деревянное здание по ул. Дзержинского, 34 построено в 1909 году и раньше принадлежало мещанке Ф. И. Рубцовой. В 1910 году здесь размещалось фотоателье Луки Родионова. В последнее время в здании, принадлежащем муниципалитету, располагалась реставрационная мастерская и контактный музей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 03.04.19

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