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Пятница, 5 апреля 2019, 15:46 мск

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Пожарные узнали, отчего сгорела мастерская почетного гражданина Тюмени

Сотрудники МЧС установили предварительную причину пожара, уничтожившего мастерскую почетного гражданина Тюмени, реставратора Вадима Шитова, которая располагалась в историческом особняке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, пожар был вызван неосторожным обращением с огнем. В МЧС отказались сообщить, как именно возникло возгорание.

Известно, что в мастерской был один человек – сам Вадим Шитов и пожар возник по его вине. Он же оказался единственным человеком, госпитализированным с ожогами 10 процентов поверхности тела.

Пожар в историческом особняке Рубцовой на улице Дзержинского в Тюмени начался в 11:22 в среду, 3 апреля. Несмотря на усилия пожарных, реставрационная мастерская была полностью уничтожена, а сам особняк конца 19 века значительно поврежден.

Напомним, мастерская Вадима Шитова и его сына Святослава была важной частью туристического маршрута по Тюмени. Здание является ярким представителем мещанских домов, оно ценно своей планировочной структурой и резьбой.

Тюмень, служба информации

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