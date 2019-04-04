Тюменец слил в Сеть интимные фото девушки, с которой жил

В Тюмени мужчина отомстил за расставание своей бывшей возлюбленной, выложив ее обнаженные фотографии в соцсети. Теперь за нарушение неприкосновенности частной жизни ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как рассказали в следственном управлении СК по Тюменской области, 28-летний тюменец сожительствовал с пострадавшей девушкой несколько лет. Когда они расстались, мужчина решил отомстить и разместил на своей странице в соцсети фото бывшей возлюбленной в стиле «ню». Доступ к фото был неограниченным. Также он разослал фотографии знакомым бывшей подруги, сообщили в пресс-службе ведомства 4 апреля 2019 года.

СК возбудил уголовное дело по статье «незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну».

Такие преступления в последнее время не редкостью. Недавно югорские следователи рассказали о том, что часто злоумышленники, имея в распоряжении интимные фото жертв, идут на шантаж.

Тюмень, служба информации

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