Тюменские следователи прокомментировали падение девушки с 10 этажа

В Тюмени из окна многоэтажки выпала 15-летняя девочка. ЧП произошло вечером 6 апреля в доме по улице Амурской, 2.

Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, вызов на станцию «скорой помощи» поступил в 20:01. Через пять минут на место прибыла бригада медиков. Девочку со сложной сочетанной травмой доставили в ОКБ№2. Была проведена нейрохирургическая операция, сейчас пострадавшая находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области заявили, что сейчас по факту ЧП проводится проверка, опрошены родственники и друзья девочки. Рассматривается несколько версий, в том числе, несчастный случай.

С социальных сетях распространяется информация о том, что девочка выпала из окна, когда делала селфи, несмотря на то, что ее «страховали» двое друзей. Однако в пресс-службе СК эту версию опровергли.

Напомним, 7 апреля из окна другой тюменской многоэтажки выпал 4-летний мальчик. Ребенок в тяжелейшем состоянии находится в реанимации ОКБ№2 Тюмени.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 08.04.19

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