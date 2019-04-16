Девочка, выпавшая с 10 этажа в Тюмени, покинула реанимацию

Девочка, выпавшая из окна многоэтажки в Тюмени, пошла на поправку. Во вторник, 16 апреля ее перевели из реанимации в палату общей терапии.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения тюменской области, состояние 15-летней девочки, упавшей из окна 6 апреля, улучшилось. Она вышла из медикаментозной комы и переведена из реанимации в палату общей терапии травматологического отделения ОКБ№2. Пациентка демонстрирует положительную динамику, сказали в департаменте.

К сожалению, состояние 4-летнего мальчика, выпавшего из окна другого дома на следующий день, остается крайне тяжелым и нестабильным. Улучшения нет.

Напомним, в течение двух дней в Тюмени из окон выпали двое несовершеннолетних, 4 и 15 лет. Оба были госпитализированы с тяжелыми сочетанными травмами. СУ СК РФ по тюменской области возбудило уголовное дело, выступило с призывом не оставлять маленьких детей одних.

Тюмень, служба информации

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