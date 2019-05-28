В Сургуте из окна выпал ребенок, девочка в реанимации

В Сургуте ребенок выпал из окна пятого этажа и остался жив. ЧП произошло 27 мая 2019 года вечером. Следователи начали проверку.

Пострадавшая – четырехлетняя девочка. Она находится в больнице, рассказали в пресс-службе СУ СК ХМАО. Известные на данный момент обстоятельства трагедии говорят о том, что это была случайность. Такие ЧП, к несчастью, происходят очень часто во всех регионах России с наступлением тепла. «Девочка забралась на подоконник с открытым окном и прислонилась к москитной сетке, которая, не выдержав веса и напора ребенка, выпала вместе с ним из окна», – рассказали следователи.

Издание «Сургутская трибуна» сообщает со ссылкой на пресс-службу медучреждения, что ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации. В момент падения родители малышки находились в другой комнате. Место происшествия – двор дома №39 на ул. Энергетиков. Брат девочки стал свидетелем ЧП, но не успел поймать девочку.

Сургут, служба информации

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