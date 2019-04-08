В Тюмени из окна выпал 4-летний ребенок

В Тюмени очередной ребенок сорвался с высоты. ЧП произошло днем 7 апреля. 4-летний мальчик выпал из окна многоквартирного дома на улице Муравленко.

Состояние ребенка остается крайне тяжелым и нестабильным. С тяжелой сочетанной травмой он находится в реанимации ОКБ№2. Врачи продолжают бороться за жизнь маленького пациента, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

По предварительным данным, ребенок был в комнате один, его мама со своей знакомой и вторым ребенком была в соседней комнате. Мальчик залез на подоконник по стоящему рядом дивану, сам открыл окно и выпал из него, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, где сейчас проходит проверка по факту ЧП.

Отметим, что за лето 2018 года в Тюмени из окон выпали 12 детей, шестеро из них погибли.

Тюмень, служба информации

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