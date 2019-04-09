Глава тюменского штаба Навального отстранится от расследований и займется созданием профсоюзов

Новым координатором штаба Алексея Навального в Тюмени назначен 34-летний Иван Востриков. Представитель несистемной оппозиции сообщил «Новому Дню» о том, чем займется в первую очередь. Как выяснилось, речь идет вовсе не о расследованиях.

«Мы начинаем заниматься независимыми профсоюзами. Те профсоюзы, которые ведут свою родословную со времен Советского Союза, они не выполняют свою функцию, не защищают права работника, – заявил Востриков. – Мы будем находить людей, которые будут создавать независимые профсоюзы и отстаивать свои права на достойные зарплаты и хорошие условия труда. В настоящее время очень много жалоб и прежде всего от бюджетников в связи с тем, что им очень много недоплачивают. Особенно это заметно на фоне майских указов Путина. Мы хотим, чтобы люди добивались исполнения того, что им было обещано теми людьми, которые сейчас у власти».

На вопрос о том. Когда ждать новых антикоррупционных расследований и какой теме они будут посвящены, Иван Востриков не ответил. В конце прошлого года тюменский штаб Навального выпустил два фильма, посвященных мусорной реформе. Востриков крайне расплывчато ответил на вопрос о том, продолжит ли он поднимать проблему высоких тарифов на ТБО и концессии по строительству мусоросортировочных заводов.

«Мы планируем следить дальше за этой ситуацией. Как будут выполняться требования протестующих и будут ли они вообще выполняться. Все знают, что эта мусорная реформа и эти тарифы в принципе несправедливы. Естественно, один только штаб Навального этим заниматься не может. Это должно делать сообща все тюменское сообщество», – сказал Востриков.

Иван Востриков по образованию – инженер-эколог. Он присоединился к сторонникам Навального в марте 2017 года. До лета 2018 года работал в НАО «СибНАЦ», возглавляемом почетным гражданином Тюменской области Анатолием Брехунцовым. Сейчас предприятие находится в тяжелом финансовом положении. Брехунцов не платил зарплату своим сотрудникам и едва не допустил банкротство «СибНАЦа». Востриков, устроившийся на новую работу, отказался сообщить, какую заработную плату ему назначили в штабе Навального.

Прежний координатор штаба Навального в Тюмени Александр Куниловский покинул должность в январе 2019 года по собственному желанию. Некоторые источники называли причиной отставки якобы его недостаточную активность и претензии со стороны федерального штаба движения с этим связанные.

Востриков категорически отказался рассказать о том, почему ушел Куниловский.

Тюмень, Виктор Нестерук

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