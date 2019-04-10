Собственники квартир в крупном ЖК Тюмени могут остаться без жилья

В Тюмени жители уже построенного многоквартирного дома в ЖК «Москва» рискуют оказаться без жилья. Многоэтажка, квартиры в которой уже раскуплены, по вине застройщика и мэрии, скорее всего, возведена на территории санитарно-защитной зоны аэропорта «Плеханово». А это значит, что жить в ней нельзя и сдать дом в эксплуатацию не получится.

Кто первым нарушил закон

История началась в ноябре-декабре 2015 года, когда экс-заместитель главы администрации Тюмени Лариса Теплоухова подписала для АО «Сибстройсервис» (генеральный директор Павел Юрочкин) три разрешения на строительство многоквартирных домов на земельных участках, расположенных в непосредственной близости от аэропорта «Плеханово». В апреле-сентябре 2016 года застройщику было выдано еще три разрешения.

Поскольку несколько зданий аэропорта и вертолетные площадки принадлежат дочерним компаниям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», все застройщики, ведущие на тот момент строительство домов вокруг «Плеханово», обращались к собственнику аэропорта за согласованием разрешений на строительство, как того требует Воздушный кодекс РФ.

Кому-то после этого пришлось внести изменения в проектную документацию, уменьшив высоту возводимых зданий до 49 метров. А кому-то (например, одной челябинской компании) вообще отказали в согласовании, так как часть участка оказалась расположена в зоне воздушных подходов к аэропорту.

«Сибстройсервису» «ЮТэйр» тоже отказал. В согласовании авиакомпания указала, что соседство с аэропортом крайне негативно отразится на здоровье будущих жителей. Под окнами многоэтажек регулярно будут садиться и взлетать малые и большие воздушные суда. Кроме того, напротив многоэтажек с утра до вечера будут проходить испытания вертолетов, вышедших из ремонтного цеха после капитального ремонта.

Однако застройщик запрет проигнорировал и все-таки начал строительство под забором аэропорта. В «ЮТэйр» узнали об этом, когда «Сибстройсервис» начал вбивать сваи первого дома будущего ЖК «Москва». Переписка со строителями и администрацией Тюмени ни к чему не привела.

В феврале 2016 года прокурор города направил в мэрию обращение по поводу нарушения законодательства при выдаче разрешения на строительство. Однако бывший экс-глава Тюмени Александр Моор ограничился формальным ответом, согласно которому на момент выдачи разрешения границы приаэродромной территории в отношении аэродрома Плеханово не были внесены в правила землепользования и застройки Тюмени. В дальнейшем это станет поводом для введения в заблуждение дольщиков о том, что якобы «аэропорт скоро планируют переносить».

Верховный суд vs тюменские чиновники

Это вид с детской площадки у дома

Авиакомпания обратилась с иском о признании выданного разрешения незаконным. Арбитражный суд Тюменской области 26 июля 2016 года отказал в удовлетворении требований «ЮТэйр». Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение тюменского суда в силе.

И только спустя год, в июле 2017 года судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ отменила решение тюменского арбитража и вернула дело на новое рассмотрение.

В своем решении высшая судебная инстанция указала, что обязанность застройщика получить согласование на строительство установлена Воздушным кодексом и должна соблюдаться, не зависимо от действующего порядка выдачи разрешений в администрации Тюмени. Как указал суд, наличие на земельном участке действующего аэродрома, даже без официально зарегистрированной санитарно-защитной зоны, влечет все установленные законом ограничения деятельности на соседних участках.

Когда дело снова вернулось в арбитражный суд Тюменской области, «Сибстройсервис» уже успел возвести не только начатый дом по незаконно выданному разрешению, но и еще два рядом. Кроме того, застройщик приступил к строительству самого высокого и единственного кирпичного во всем ЖК «Москва» дома по ГП-5, стоящего почти у самого забора аэродрома.

Где шумоизоляция, кондиционеры и новые окна?

При повторном рассмотрении дела в тюменском арбитраже стороны уже не спорили про законность выданного разрешения на строительство, а пришли к мировому соглашению. Возможно, это связано с тем, что к тому моменту Тюменской области принадлежало 8,4% акций ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», а подписывавшая разрешения на строительство Лариса Теплоухова уже стала заместителем губернатора области.

«Стороны подтверждают выдачу разрешений на строительство без согласования с ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и ЮТэйр-Инжиниринг, в связи с чем, администрация Тюмени и ОАО «Сибстройсервис» признают отсутствующей их вину при возникновении последствий (включая шумы и вибрацию), связанных с нахождением многоквартирных жилых домов в непосредственной близости к аэродрому «Плеханово», – гласит вводная часть мирового соглашения.

Дальше перечисляются действия, которые в основном должен был выполнить «Сибстройсервис», и которые до настоящего времени не выполнены.

Застройщик за свой счет и своими силами должен был перенести летно-испытательную площадку из-под окон жилых домов на другую сторону аэропорта. Кроме того, он должен установить в жилых домах шумозащитные окна, дополнительный слой шумоизоляции зданий и кондиционеры во всех квартирах, выходящих на сторону «Плеханово». Также «Сибстройсервис» за свой счет должен был возвести шумозащитные экраны вдоль северо-западной и восточной территории аэродрома «Плеханово». Ничего из этого до сих пор не сделано.

И, судя по всему, жильцы, заселившиеся в дома ЖК «Москва», даже не подозревают, что застройщик должен оборудовать их квартиры кондиционерами и установить шумозащитные экраны, чтобы оградить их от вредного воздействия аэропорта.

«Новый День» направил в «Сибстройсервис» официальный запрос, но застройщик на него не ответил.

А будет ли сдан дом?

Согласно мировому соглашению «ЮТэйр» должен разработать проект санитарно-защитной зоны аэропорта и утвердить его в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. При этом размеры защитной зоны определяются не на вкус авиакомпании, они четко регламентируется различными нормами, законами и СНИПами. И если в итоге многоэтажка попадет в эту зону, ее существование автоматически станет незаконным. Ввод в эксплуатацию дома будет невозможен.

Как сообщили «Новому Дню» в Роспотребнадзоре, АО «ЮТэйр-Инжиниринг» уже направляло проект на утверждение, но «в связи с установленными нарушениями требований санитарного законодательства было выдано заключение о его несоответствии».

В настоящее время проект находится на доработке и ориентировочно будет готов к октябрю 2019 года, пояснили в управлении.

Напомним, «Сибстройсервис» несмотря на многомиллионные долги продолжает вести строительство, задерживая сроки сдачи практически каждого дома. А жители высотки, построенной под самым забором у аэропорта, уже четвертый месяц не могут получить ключи от своих квартир.

Официальная версия – отсутствие необходимого количества парковочных мест по проекту (150 шт.). Неофициальная – дом, возможно, находится в санитарно-защитной зоне аэропорта и эксплуатироваться не может.

Тюмень, Виктор Нестерук

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