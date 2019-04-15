Останки мертвых свиней могут заразить колодцы тюменцев (ФОТО, ВИДЕО)

На полигоне твердых бытовых отходов в селе Шорохово Исетского района обнаружена свалка, состоящая из шкур, ног и голов свиней и коров. Это уже второй случай обнаружения боенских отходов в данном районе за последние полгода. Вместе с тающим снегом инфекция от разлагающихся останков может попасть в колодцы жителей села.

Свалку обнаружил генеральный директор ООО «Комплекс» Василий Постников. «Комплекс» – это тот самый свинокомплекс, в котором в 2017 году из-за африканской чумы были уничтожены 16 тыс. свиней. Животных на предприятии с тех пор не держат, но надеются улучшить финансовое состояние и начать заново. В пятницу, 12 апреля, Постников приехал для производства геодезических работ на полигон ТБО, находящийся в 30-50 метрах от своего свиноводческого предприятия и увидел, что туда кто-то подкинул боенские отходы.

«Мы обратили внимание на два мешка с пятнами, по виду напоминающими кровь. Развязав мешки, мы обнаружил шкуры, головы, кости свиней. Судя по тому, что кровь еще не успела свернуться – отходы были свежими. После этого решили обойти свалку насколько позволял растаявший снег. При дополнительном осмотре обнаружили множественные останки свиней и крупного рогатого скота. Так же нашли один труп собаки. Судя по всему, отходы свозились на протяжении длительного времени», – рассказал «Новому Дню» Василий Постников.

Он вызвал на место участкового и главного ветеринарного инспектора по Исетскому району, которые составили акт (имеется в распоряжении редакции), а также подал заявление в полицию о загрязнении окружающей среды.

«Обвинять кого-то конкретно мы не можем, полиция ведет проверку. Могу сказать, что отходы выброшены не с частного подворья, так как частники не выбрасывают головы, у них все используется по максимуму. Это также видно по не опалённым шкурам, которые остаются при промышленном забое, а частники их опаливают, – рассказывает Постников. – И осенью прошлого года и сейчас отходы обнаружены с бирками, то есть эта свинья стояла где-то на учете, при желании ее можно идентифицировать. В прошлый раз виновник так и не был установлен. Почему этим не занимается управление ветеринарии, нам неизвестно».

По словам Постникова, еще в 2006 году ГУПТО ТЦ «Тюменьгеомониторинг» направляло главе администрации Шороховского сельского поселения заключение о состоянии полигона ТБО. Согласно гидрологическому заключению, складирование отходов на полигоне, расположенном всего в 750 метрах от села Шорохово, может повлечь загрязнение водоносного слоя, из которого вода попадает в колодцы жителей. В связи с этим, эксплуатация данного полигона была разрешена при условии его оборудования защитными сооружениями согласно разработанному проекту.

Глава Шороховского сельского поселения Лариса Столова, сказала «Новому Дню», что у нее нет никакого гидрологического заключения. «Я не знаю, откуда Постников взял это заключение. Этот полигон существует с 1905 года и никаких ограничений нам не предъявлялось. В настоящее время въезд на полигон свободный, то есть любой желающий может вываливать там что угодно», – сообщила чиновница.

Напомним, в ноябре 2017 года в ООО «Комплекс», расположенном в селе Шорохово, была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Во всем районе был введен режим ЧС. Ситуацию под личным контролем держал экс-губернатор Владимир Якушев. В ходе ликвидации очага заболевания было уничтожено около 16 тысяч животных на свиноводческом комплексе и сотни голов из личных хозяйств жителей села. В настоящее время «Комплекс» не занимается разведением свиней, а добивается в судебном порядке выплаты компенсации от Тюменской области за ликвидированное поголовье.

Как пояснил «Новому Дню» начальник отдела ветеринарного надзора Управления ветеринарии Тюменской области Александр Шнайдер, обнаруженные головы направлены в областную ветлабораторию на исследование по наличию африканской чумы свиней. «Остальные обнаруженные части животных утилизированы. Сегодня ветеринарными инспекторами на том же полигоне снова обнаружены новые боенские отходы. Найденные бирки уже «пробили» по всем экспертизам, но в Тюменской области животных с такими номерами зарегистрировано не было. Это уже второй случай с ноября 2018 года, когда к нам завозят остатки с другого региона. Возможно, с Курганской области. Сейчас будем связываться с соседями. Принято решение, что ветеринарные инспекторы теперь будут начинать свой рабочий день со свалок», – резюмировал Шнайдер.

Тюмень, Виктор Нестерук

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