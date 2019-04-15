Доходы тюменских депутатов Госдумы сократились на десятки миллионов рублей

Депутаты Госдумы от Тюменской области почувствовали на себе экономический кризис. Доходы многих из них в 2018 году сократились. Самым обеспеченным «тюменским» депутатом Госдумы остается представитель «Справедливой России» Александр Ремезков. Его ближайший «конкурент», либерал-демократ Владимир Сысоев покинул думу.

Справедливоросс Александр Ремезков представляет в Госдуме Тюменскую и Курганскую области, а также Краснодарский край. Он задекларировал доход в 58 млн рублей (против 78 млн рублей годом ранее). В собственности эсера участок земли площадью 6,7 тысячи квадратных метров и катер BAYLINER Р35-67КР, а также прицеп для его перевозки. В пользовании у депутата находятся служебная квартира 168 кв.м., земля для сельскохозяйственного использования площадью 11 тыс. кв.м. Также Ремезков пользуется жилым домом площадью 3 215 «квадратов».

В пользовании троих несовершеннолетних детей Ремезкова жилой дом в 231 кв.м., земельный участок в 614 кв.м. и квартира в Австрии площадью 76 кв.м. вместе с долей земельного участка под зданием (у одного из троих детей).

Знаменитый шахматист, депутат от «ЕР» Анатолий Карпов получил за минувший год 5,7 млн рублей. Годом ранее Карпов декларировал 10 млн рублей. В собственности у Карпова три земельных участка – площадью 2,2, 1,8 и 1,2 тысячи квадратных метров, две квартиры – 422 и 48 «квадратов». Еще одной квартирой (135 кв.м.) и дачным домом в 294 кв.м. депутат владеет совместно с супругой.

Доход супруги Анатолия Карпова составил 461 тысячу рублей. В ее собственности две квартиры – 92 и 58 кв.м. и автомобиль TOYOTA RAV 4.

Единоросс, экс-прокурор Тюменской области Эрнест Валеев задекларировал доход в 5,8 млн рублей (против 5,3 млн годом ранее). Недвижимостью депутат не владеет, живет в служебной квартире (на праве пользования) площадью 81 квадратный метр. Ездит Валеев на «Лексусе» RX 350.

Супруга депутата заработала в 2018 году 2,1 млн рублей. Она владеет земельным участком почти в 2 тысячи «квадратов» с домом площадью 250 кв.м. (этой недвижимостью пользуется и Эрнест Валеев).

Депутат от «Единой России» Николай Брыкин представляет в Госдуме Тюменскую область, Югру и Ямал. В 2018 году он заработал 5 млн 362 тысячи рублей (4,9 млн рублей в 2017 году). В собственности Брыкина два земельных участка – 2700 и 189 квадратных метров, квартира 76,2 квадратных метра, два жилых дома в 502 и 237 «квадратов» и нежилое помещение площадью 21,4 квадратных метра.

Супруга Николая Брыкина заработала почти 1,6 млн рублей. Она владеет двумя земельными участками 3690 и 400 квадратных метров, квартирой площадью 116 кв.м. и 4 жилыми домами – 298, 188, 78 и 60 кв.м. Также в собственности супруги депутата автомобиль Toyota LandCruiser.

Кроме того, в пользовании Николая Брыкина и его супруги есть квартира в 184 «квадрата».

Коллега Брыкина по партии Иван Квитка задекларировал доход в 4,8 млн рублей (на 1,9 млн меньше, чем в 2017 году). Земли в собственности депутата нет, но есть три квартиры – 60, 66 и 87 «квадратов». Ездит Квитка на Land Rover Range Rover Sport и мотоцикле BMW R12000GS Adventure.

Жена Ивана Квитки показала доход в размере 3,1 млн рублей. Ни недвижимостью, ни автомобилями она не владеет, но вместе с супругом имеет в пользовании служебную квартиру почти в 119 квадратных метров. Кроме того, у жены депутата в пользовании есть еще одна квартира площадью 87 «квадратов».

Представляющий Тюменскую, Курганскую и Мурманскую области коммунист Павел Дорохин задекларировал доход в 4,8 млн рублей (4,6 млн рублей в 2017 году). Из недвижимости у Дорохина только одна треть квартиры площадью 92 кв.м. Ездит депутат на двух автомобилях – BMW 316I и Lexus GS 350.

Супруга Дорохина заработала за год 215 тысяч рублей. В собственности у нее треть квартиры в 92 кв.м. и еще две квартиры – 44 и 60 кв.м. Также жена депутата владеет половиной садоводческого участка в 584 «квадрата» и половиной жилого строения без права регистрации площадью почти 80 кв.м. Ездит супруга коммуниста на джипе Land Rover Range Rover Sport.

Сведений о доходах за прошлый год депутата от ЛДПР Владимира Сысоева на сайте Госдумы нет – 25 марта его полномочия были прекращены. Сысоев перешел на работу заместителем губернатора Тюменской области, а его место в Госдуме занял Евгений Марков. В прошлом году либерал-демократ декларировал доход в размере 17,7 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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