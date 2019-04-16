Тюменским чиновникам пригрозили увольнением за участие в ВКонтакте

В Тюменской области чиновница ввела цензуру для муниципальных служащих. Руководитель аппарата главы Голышмановского района Наталья Шахова пригрозила местным чиновникам «мерами, связанными с утратой доверия», если те не покинут группу «ВКонтакте», в которой обсуждается неприятная для администрации информация.

В электронном письме, разосланном работникам администрации района, администрациям сельских поселений Шахова попросила их выйти из местной группы в соцсети «ВКонтакте» «Голышмановский городской округ».

«Прошу выйти из группы дискуссионный клуб «Голышмановский городской округ» как лично, так и как «фэйки», – говорится в письме руководителя аппарата главы района (грамматика и пунктуация оригинального письма сохранены). – Указанная группа анонимна и содержит много фейков, разъяснения, которых направлены только на негатив. В случае выявления работников, находящихся в этой группе, будут приняты меры, связанные с утратой доверия и т.д. У меня достаточно каналов для выявления указанных фактов, прошу это сделать самостоятельно».

Письмо Шаховой размещено на странице ишимского блогера Владимира Воронина.

Альтернативной площадкой для дискуссий Шахова называет группу «Голышманово: телевидение и радио (Главный городской)». Туда чиновница предложила направлять «необходимые дискуссии и сообщения».

Группа «ВКонтакте» «Голышмановский городской округ» имеет 2420 подписчиков. Самая верхняя, закрепленная запись выглядит так: «Помогите достучаться до губернатора».

В группе обсуждают мусорную реформу, состояние дорог в районе и другие проблемы, а также проводят любительский фотоконкурс.

Группа «Голышманово: телевидение и радио (Главный городской)» имеет 9758 подписчиков. В группе опубликована информация о голышмановском ДРСУ, выставке детских творческих работ, отчет о ежегодной встрече жителей с руководством Голышмановского городского округа и другие новости.

Получить комментарий Натальи Шаховой не удалось, чиновница не ответила на звонок корреспондента «Нового Дня». Связаться с главой района Александром Желтоуховым также не удалось – в приемной сообщили, что руководитель на совещании и ответить не может.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 16.04.19

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