Губернатор Моор разрешил тюменским чиновникам читать ВКонтакте

Губернатор Тюменской области разрешил чиновникам подписываться на любые группы в соцсетях. Таким образом Александ Моор отреагировал на скандал в Голышмановском районе, где ввели цензуру для муниципальных служащих и запретили состоять в неугодной мэрии группе «ВКонтакте».

«Жители Голышмановского района пишут мне о том, что глава аппарата администрации в ультимативном порядке призывает выйти из сообщества в соцсетях, в котором обсуждаются проблемы Голышманово. Об этой ситуации услышал, хочу внести ясность. Вы можете быть подписаны на любые страницы – это ваше полное право, – заявил на своей странице в ВКонтакте. – Работайте спокойно и не переживайте. Коллегам из администрации Голышманского городского округа рекомендую обращать внимание на проблемы в своем муниципалитете независимо от того, в каких источниках жители об этом пишут».

Напомним, руководитель аппарата главы Голышмановского района Наталья Шахова пригрозила местным чиновникам «мерами, связанными с утратой доверия», если те не покинут группу «Голышмановский городской округ» «ВКонтакте», в которой обсуждаются мусорная реформа, состояние дорог в районе и другие проблемы.

Тюмень, служба информации

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