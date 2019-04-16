Депутаты Тюмени устроили разнос мусорному регоператору

Депутаты гордумы Тюмени раскритиковали работу мусорного регоператора – ООО «ТЭО». В ходе заседания комиссии по благоустройству 16 апреля они заслушали отчет о ходе «мусорной» реформы, а после высказали претензии к качеству перевозки коммунальных отходов.

Так, депутат Сергей Пыхалов спросил, почему регоператор своевременно не вывозит крупногабаритный мусор (шкафы, диваны и пр.) и куда он дел из дворов сетки для пластиковых отходов.

Заместитель гендиректора «ТЭО» Светлана Петренко сообщила, что пропало не более ста сеток, да и те якобы убрали собственники. Оператор, по ее словам, вывез лишь те сетки, которые были брошены и завалены мусором.

«В сетках был не только пластик, но и пищевые отходы, некоторые сетки были расположены на необорудованных площадках, – сказала Петренко. – В начале января часть сеток владельцы просто перестали выгружать, они стояли переполненные, а рядом мешки с мусором. В основном эти сетки убирали те, кто их расставлял. Регоператор к этому отношения не имеет».

В несвоевременном вывозе крупногабаритного мусора Петренко обвинила жильцов, которые складируют его возле маленьких контейнеров вместо больших.

«Этот мусор вывозится другим транспортом и по мере необходимости, то есть по заявкам. Регоператор стремится, чтобы крупногабаритный мусор не задерживался на площадке больше суток», – заявила Петренко и уточнила, что «ТЭО» планирует договориться с управляющими компаниями о вывозе такого мусора по графику.

Депутат Мурат Тулебаев спросил Петренко, на каком основании водители отказываются загружать в мусоровозы пакеты, которые остаются на контейнерных площадках из-за несвоевременного вывоза ТКО.

Петренко признала, что регоператор обязан подбирать мусор на контейнерных площадках, но тут же оговорилась, что в частном секторе «ТЭО» делать этого не будет, как и не будет ставить за свой счет дополнительные контейнеры.

«Регоператор имеет право тратить на содержание, эксплуатацию, покупку и размещение контейнерного парка в пределах одного процента от валовой выручки. Даже если бы мы захотели, закупить контейнеры и закрыть этот вопрос по югу Тюменской области, то не смогли бы. Мы ограничены определенной суммой», – пояснила представитель «ТЭО». Она добавила, что регоператор также не имеет права тратить деньги на имущество, не имеющее к нему отношение, а контейнеры – это именно такое имущество.

В ответ председатель комиссии Юрий Баранчук обвинил Петренко в двойных стандартах. Он заявил, что регоператор обязан обслуживать контейнеры.

«У вас в тарифе заложены средства на содержание и эксплуатацию всех контейнеров. А вы говорите, что если контейнер не ваш, то пусть управляющая компания его содержит, моет и чистит сама. Здесь какой-то парадокс. Мусор вы должны вывозить и подбирать, а обслуживать контейнер должна УК. И если возчик испортит контейнер, то это тоже проблема УК», – сказал Баранчук. Он пообещал разобраться, где находится зона ответственности регионального оператора, а где муниципалитета и собственников. Затем вернулся к теме сеток.

«Вы сетки из дворов убираете и говорите, что не имеете к этому никакого отношения. А на каком отношении вы эти сетки убрали? Парадоксально получается. С одной стороны, у вас прав выше крыши, с другой – вы не хотите ни за что отвечать», – резюмировал депутат.

Его поддержали коллеги и заместители главы администрации Тюмени Павел Перевалов и Максим Афанасьев.

В конце дискуссии Светлане Петренко указали на то, что в городских районах ИЖС мусорные контейнеры установлены с нарушением, прямо на тротуарах. Присутствующий руководитель управы Центрального округа Владислав Черкашин подтвердил, что контейнеры установлены без их согласования в схеме размещения.

Напомним, регоператором в Тюменской области стало ООО «Тюменское экологическое объединение» подконтрольное бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову. Компания заключила с властями концессионное соглашение на строительство трех мусоросортировочных заводов, один из которых уже построила.

В конце декабря 2018 года штаб Навального в Тюменской области опубликовал большое расследование, в котором рассказал, почему стоимость строительства завода завышена как минимум в два раза. Авторы исследования считают, что тюменцы получили коррупционный налог в виде повышенного тарифа и будут платить за вывоз мусора как в Европе, не получив ничего взамен.

В руках предприятий, связанных с Биковым и Бобровым сосредоточена практически вся коммунальная сфера региона. При этом почти 100% «Корпорации СТС» принадлежит частным компаниям, зарегистрированным в Австрии.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 16.04.19

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