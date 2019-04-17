Тюменское правительство покупает очередную партию иномарок с кожаным салоном

Управление делами правительства Тюменской области потратит более 25 млн рублей на представительские иномарки. Соответствующее извещение размещено на сайте госзакупок.

Согласно документации об электронном аукционе, областные чиновники решили приобрести 12 седанов с кожаным салоном 2019 года выпуска. Желаемая марка автомобиля указана как «Toyota или эквивалент», однако по всем перечисленным техническим характеристикам под описание походит только японский автомобиль Toyota Camry.

Согласно техническому заданию, поставщик должен поставить в гараж областного правительства 2 автомобиля с 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач с объемом двигателя не менее 3400 куб.см. и максимальной мощностью не менее 240 л.с.

Еще 10 машин должны иметь технические характеристики «попроще»: 6-ти ступенчатую АКП, объемом двигателя не менее 2485 куб.см. и максимальной мощностью не менее 180 л.с.

Все машины для областных чиновников должны быть окрашены в черный металлик и иметь систему вызова экстренных служб.

Напомним, что в октябре 2018 года Управление делами правительства Тюменской области уже закупало 17 автомобилей Toyota Camry на сумму 37,5 рублей. Поставщиком по сделке тогда выступало АО «Тон-Авто» из Тольяти. Еще 16 автомобилей с кожаным салоном чиновники купили в 2017 году.

Тюмень, Виктор Нестерук

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