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Понедельник, 16 сентября 2019, 14:18 мск

Новости Тюмень

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Тюменское правительство снова покупает себе автомобили

Фото – Pixabay

Тюменские власти покупают себе два новых автомобиля. Согласно документам закупки, которую объявило управление делами правительства Тюменской области, чиновникам нужны два седана марки «Тойота». Общая сумма предстоящей покупки – 4,6 млн рублей.

Автомобили должны быть в люксовой комплектации с кожаным салоном. Год выпуска – 2019. Заявки от поставщиков принимаются до 18 сентября, электронный аукцион проведут 19 сентября.

Напомним, последний раз тюменское правительство закупало партию иномарок в апреле 2019 года. Чиновники потратили 25 млн рублей на 12 седанов «Тойота» с кожаным салоном. В октябре 2018 года управделами правительства купило 17 автомобилей Toyota Camry на сумму 37,5 рублей. Еще 16 автомобилей с кожаным салоном чиновники купили в 2017 году.

Тюмень, служба информации

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