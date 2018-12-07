Тюменское госпредприятие покупает шикарные авто с кожаным салоном, чтобы сэкономить на «накидушках»

Тюменские дорожники объяснили, зачем покупают два шикарных внедорожника в максимальной комплектации. Директор АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» Юрий Зинчук сказал, что сам он ничего не знает о закупке и порекомендовал в качестве спикера механика компании. Как сообщил агентству «Новый День» механик Юрий Варяев, это не роскошь, а попытка сэкономить на обслуживании, а также удобство. Речь идёт о двух семиместных иномарках стоимостью 2,9 млн рублей и 3,5 млн рублей.

«Почему комплектация не самая простая. Во-первых, работать приходится и в жару, когда плюс 30-35, и при высоких минусах. Второе. Кожаный салон. На дерматин и велюр приходится покупать накидушки и возить машину в химчистку. А кожаный салон можно протереть тряпочкой. У нас рабочий день может начаться в пять утра и закончиться глубокой ночью. Директор непосредственно на дороге находится и контролирует уборку и содержание дорог», – объяснили необходимость обивки салона перфорированной кожей в ТОДЭП.

Там добавили, что сами зарабатывают себе деньги на машины, получая госконтракты. «У нас акционерное общество. Мы исполняем контракты вовремя и в срок, нарушений и штрафов нет. Из бюджета ни копейки не получаем. Получаем прибыль», – заключил Юрий Варяев.

Напомним, учредителем предприятия является департамент имущества Тюменской области. Компания имеет огромное число контрактов. В том числе, осенью дорожники получили контракт на содержание дорог в Нижнетавдинском и Тюменском районах на 20,8 млн рублей. Кроме того, летом был контракт на ремонт трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск на 308 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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