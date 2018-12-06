Предприятие тюменских властей покупает себе два роскошных автомобиля

Госкомпания региона – АО «Тюменское областное дорожно-эксплутационное предприятие» – покупает себе два роскошных внедорожника в цветах серый и черный металлик. За первый тюменские дорожники готовы заплатить 3 млн 548 тыс. рублей, за второй – 2 млн 866 рублей.

Под техзадание подходит Toyota Fortuner. Согласно описанию, поставщик должен предоставить два семиместных пятидверных авто в максимальной комплектации. У более дорогой машины сиденья должны быть обиты перфорированной кожей, а салон отделан вставками «под дерево».

Единственным поставщиком стало ООО «Элит Кар». Эта компания является постоянным поставщиком представительских автомобилей для чиновников «тюменской матрёшки». В августе стало известно, что она должна поставить облдуме три автомобиля, способных разгоняться до 205 километров в час. Год назад именно эта фирма выиграла аукцион управления делами правительства Тюменской области на поставку 16 автомобилей с кожаным салоном. Также недавно компания получила право продать ямальскому представительству машину за 1,5 млн рублей. Машины в компании покупало управление автодорог ХМАО.

В учредителях поставщика два бизнесмена: Эрнест Киёк и Геогрий Алманов (известный также по бренду Торговый дом «Абсолют»). По адресу, указанному юрлицом, действует автосалон «Тойота Центр Тюмень Север».

Выяснить, зачем «Тюменскому областному дорожно-эксплутационному предприятию» (учредитель – Департамент имущественных отношений) понадобились два дорогостоящих автомобиля, да еще и с кожаным салоном, не удалось. Ведущий специалист группы закупок Артур Мавлютов сказал, что не имеет представления, как будут использоваться машины, и перенаправил корреспондента «Нового Дня» к главному механику. Однако ни механика, ни директора ТОДЭП Юрия Зинчука не оказалось на месте.

Тюмень, служба информации

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