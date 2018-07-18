Тюменским депутатам покупают новые машины, которые должны разгоняться до 205 км в час

Тюменская областная дума покупает три новых представительских автомобиля с максимальной скоростью не менее 205 км в час и кожаными сиденьями. Стоимость одного автомобиля – 2,1 млн рублей. Общая максимальная стоимость закупки – 6,5 млн рублей. Требования к машинам указаны в аукционе на официальном сайте торгов, сообщает агентство «Новый День».

Аукцион объявлен 17 июля 2018 года, а итоги его будут подведены в начале августа.

Согласно техзаданию, управление делами областной думы нуждается в переднеприводных машинах, которые могут разгоняться до скорости 205 км/ч, с мультимедийным дисплеем и динамиками. Цвет машин – серебристый, кузов – седан. Комплектации автомобилей, очевидно, близка к максимальной: они должны быть оснащены омывателями фар, датчиками парковки, электроподогревом обоих рядов сидений, ионизатором воздуха, датчиками дождя и света, камерой заднего вида и другими устройствами.

Поставить автомобили нужно в Тюмень. Год выпуска – 2018. Источник финансирования закупки – бюджет Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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