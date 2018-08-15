Супербыстрые машины тюменским депутатам продаст постоянный поставщик истеблишмента

Определён поставщик автомобилей для думы Тюменской области, которые могут разгоняться до 205 километров в час. Победителем аукциона стала компания «Элит Кар», сообщает агентство «Новый День». Предложенная цена – 6,2 млн рублей. Депутатам нужно три машины.

Компания «Элит Кар» является постоянным поставщиком представительских автомобилей для чиновников «тюменской матрёшки». Например, год назад именно эта фирма выиграла аукцион управления делами правительства Тюменской области на поставку 16 автомобилей с кожаным салоном. Также недавно компания получила право продать ямальскому представительству машину за 1,5 млн рублей. Машины в компании покупало управление автодорог ХМАО.

В учредителях поставщика два бизнесмена: Эрнест Киёк и Геогрий Алманов (известный также по бренду Торговый дом «Абсолют»). По адресу, указанному юрлицом, действует автосалон «Тойота Центр Тюмень Север».

Как сообщало агентство «Новый День» ранее, депутаты Тюменской областной думы заказали переднеприводные машины, которые могут разгоняться до скорости 205 км/ч, с мультимедийным дисплеем и динамиками. Цвет машин – серебристый, кузов – седан.

Тюмень, служба информации

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