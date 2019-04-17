Мэрия Тюмени отдала свое последнее дорожное предприятие в область

Мэрия Тюмени передает правительству области АО «Трасса» – последнее оставшееся в городе с советских времен предприятие, занимавшееся содержанием объектов инфраструктуры и уборкой одного из районов города. Источник, близкий к тюменской гордуме, считает, что регион в обход закона создает монополиста, чтобы исключить конкуренцию в сфере ремонта и содержания автодорог.

Комиссия тюменской городской думы по экономическому развитию и бюджету в среду, 17 апреля, приняла решение о передаче 100% акций АО «Трасса» из муниципальной в региональную собственность. После передачи акций АО «Трасса» будет присоединено к АО «ТОДЭП» – крупнейшему подрядчику Тюменской области в сфере содержания автодорог. После объединения предприятий «ТОДЭП» станет фактически монополистом в своей сфере.

Депутаты даже не стали обсуждать этот вопрос, сразу одобрив решение большинством голосов. Член комиссии, руководитель фракции ЛДПР и, по совместительству, гендиректор «Трассы» Мурат Тулебаев только заявил, что не будет участвовать в обсуждении вопроса и голосовании, потому что «имеет непосредственное отношение» к предприятию.

Источник «Нового Дня» сообщил, что передача предприятия может противоречить федеральному законодательству. По словам собеседника агентства, «Трасса» исполняет муниципальные полномочия по уборке города. Федеральный закон №122 ФЗ предусматривает лишь два основания для передачи муниципального имущества в федеральную собственность или собственность субъекта федерации. Это ситуация, когда нахождение имущества в муниципальной собственности не допускается (по этой причине некоторое время назад мэрия Тюмени передала в область городские поликлиники) и ситуация, когда органы власти субъекта уже используют передаваемое имущество. Случай «Трассы» под эти основания не подпадает, считает источник.

Поэтому в Тюменской области для таких случаев используют региональный 64-й закон, принятый еще в 1998 году. Он позволяет передавать любое муниципальное имущество региону, но, по мнению источника, используя этот закон, область выходит за рамки своих полномочий.

Другой собеседник агентства, близкий к мэрии, говорит, что объединение дорожных предприятий – это завершение «амбициозного проекта» нынешнего спикера городской думы Евгения Заболотного, который он начал еще будучи заместителем губернатора, куратором строительства и дорожной инфраструктуры. Отметим, что подписи самого Заболотного под документами нет – они подписаны и.о. председателя городской думы Дмитрием Осиповым.

Существует и конспирологическая версия причин передачи «Трассы» областным властям, она связана с работой Мурата Тулебаева в качестве главы фракции ЛДПР в областной думе. Однако источник в мэрии заверил, что претензий к Тулебаеву в связи с его партийной работой у руководства города не было. Сам Тулебаев эту версию не комментирует.

Инициатором передачи «Трассы» в собственность области и объединения с «ТОДЭПом» выступил департамент имущественных отношений региона в лице директора Андрея Киселева. В письме на имя главы города Руслана Кухарука Киселев пишет, что передача «Трассы» необходима для «оптимизации процесса управления дорожной деятельностью и реализации долгосрочных программ в сфере дорожного строительства».

Киселев также ссылается на указ президента РФ, согласно которому «необходимо сократить количество государственных или муниципальных коммерческих предприятий в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках». Мурат Тулебаев также назвал в качестве причины объединения компаний этот указ.

Формальной причиной передачи акций компании региону Киселев называет ее деятельность по строительству дорог, мостов, тоннелей, инженерных коммуникаций и гидротехнических сооружений. Директор департамента указывает, что дорожная деятельность в отношении дорог регионального и межмуниципального значения относится к полномочиям субъекта федерации. Стоит отметить, что «Трасса» работала, в основном, на муниципальных дорогах в Тюмени.

По данным открытых источников, АО «Трасса» получило в 2017 году прибыль в 1,8 млн рублей. Выручка общества за 2017 год составили около 90 млн рублей. Гендиректор компании Мурат Тулебаев отказался сообщить более актуальные данные о прибыли компании, но заметил, что за время его руководства она возросла втрое.

Счетная палата Тюмени проверила проект передачи «Трассы» в собственность субъекта федерации и пришла к выводу, что решение не повлияет ни на доходную, ни на расходную части бюджета города.

На данный момент стоимость 100% акций АО «Трасса» составляет порядка 26 млн рублей, его чистые активы – около 35 млн рублей. В экономическом смысле присоединение «Трассы» не даст «ТОДЭПу» особой выгоды: несмотря на прибыльность муниципальной компании, масштабы двух АО несопоставимы. Выручка «ТОДЭПа» в 2017 году составила порядка 14 млрд рублей при прибыли в 267 млн.

Ощутить последствия передачи региону последнего муниципального дорожного предприятия может сам город. Сейчас, говорит источник в мэрии, АО «Трасса» периодически выполняет экстренные просьбы управы ЦАО города практически бесплатно. В прошлом году летом компания обеспечила временной работой 115 детей из малообеспеченных семей, здесь же работают по контракту с УФСИН осужденные на принудительные работы.

Как рассказал журналистам Мурат Тулебаев, в «Трассе» работают примерно сто человек. По словам руководителя, его заверили, что коллектив будет сохранен, предприятие продолжит свою деятельность. Сам Тулебаев пока сохраняет свою должность.

Окончательное решение по поводу передачи «Трассы» в региональную собственность депутаты городской думы должны будут принять на пленарном заседании в апреле. После этого присоединение предприятия к «ТОДЭПу» произойдет в течение месяца.

Тюмень, Михаил Калянов

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