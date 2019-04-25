Тюменские депутаты лишили город прибыльных активов

Мэрия Тюмени лишилась как минимум двух прибыльных активов. Последнее городское дорожное предприятие «Трасса» и нежилое помещение по улице Пржевальского 54/1 в четверг, 25 апреля, были переданы решением городской думы в региональную и федеральную собственность соответственно.

АО «Трасса» было передано Тюменской области, его ждет присоединение к АО «ТОДЭП» – фактически, предприятию – монополисту в сфере содержания объектов транспортной инфраструктуры. Руководит «Трассой» депутат гордумы от ЛДПР Мурат Тулебаев. По итогам 2017 года предприятие получило прибыль в размере 1,8 млн рублей. Как ранее рассказывал журналистам Тулебаев, за 2,5 года его руководства прибыль предприятия возросла втрое. По словам депутата, при передаче актива были даны гарантии сохранения коллектива «Трассы».

Вторым прибыльным активом является нежилое помещение в 495 кв. м., которое уже полтора десятилетия занимает Управление Пенсионного фонда в Тюменской области. Арендные платежи за помещение дают бюджету города около 1 млн рублей в год.

Вопросы к передаче активов возникли у депутатов только при обсуждения помещения для Пенсионного фонда, «Трассу» гордума отдала безропотно. Коммунист Юрий Дранчук поинтересовался, зачем отдавать собственность, которая приносит бюджету города доход.

Коммунист хотел услышать по этому поводу мнение прокуратуры. Однако у председателя гордумы Евгения Заболотного возникло сомнение, позволяет ли регламент депутатам задавать вопросы прокуратуре. Главный юрист гордумы Иван Дзуман ответил, что «данный момент регламентом не урегулирован», несмотря на это спикер снял вопрос коммуниста.

Любопытство члена КПРФ поддержал либерал-демократ Дмитрий Елагин. «А зачем мы вообще передаем это имущество? – не понял депутат. – Город получал доход примерно 1 млн рублей в месяц. Хороший хозяин прирастает имуществом. А мы только в рамках этой думы передаем одно предприятие (АО «Трасса» – прим. ред.) и одно нежилое помещение, приносящие доход. Город же доход должен получить». Также Елагин спросил, будут ли в связи с передачей городской собственности сокращены какие-либо чиновники и как администрация собирается компенсировать выпадающие доходы.

Заместитель главы города Владимир Третьяков в ответ сообщил, что мэрия обеспечивает исполнение федерального законодательства, по которому имущество, находящееся в муниципальной собственности и используемое федеральными организациями, должно передаваться на федеральный уровень. Пенсионный фонд является государственным учреждением, напомнил Третьяков.

Никого из чиновников в результате не сократят. Про вопрос, как компенсировать выпадающие доходы, в ходе обсуждения благополучно забыли.

Напоследок Юрий Дранчук назвал Пенсионный фонд «коммерческой компанией, которая является кредитным учреждением». Коммунист предложил не передавать помещение Федерации, но коллеги его не поддержали.

Тюмень, служба информации

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