Тюменская чиновница осуждена за мошенничество с жилищными субсидиями

Глава администрации Знаменщиковского сельского поселения Сорокинского района Кульбайрам Рахметова признана виновной в совершении мошенничества при получении социальных выплат.

Как ранее писал «Новый День» в 2015 году Рахметова составила фиктивный договор о трудоустройстве своего сына в сельскохозяйственном предприятии Сорокинского района, а также поддельный договор о предоставлении ему в заем денежных средств и отдала документы в администрацию Сорокинского района.

В 2017 году чиновница получила за сына свидетельство о социальной выплате на строительство дома в районном центре Большое Сорокино на сумму более 1,2 млн рублей, которые перечислила на открытый в Ишиме банковский счет, а позже обналичила. В 2018 году мошенничество обнаружилось в ходе проверки прокуратуры Сорокинского района.

Рахметова была признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Чиновница признала вину и вернула в бюджет похищенную субсидию. С учетом этого суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф в размере 50 тыс. рублей в доход государства.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.04.19

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