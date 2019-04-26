В Тюмени осужден директор скандально известной строительной компании

Директор скандально известной тюменской компании, которая построила жилой дом в санитарно-защитной зоне кирпичного завода, приговорен к 2,5 года лишения свободы условно. Правда, не из-за стройки в Винзилях, а за махинации с деньгами.

Как рассказали в Тюменском районном суде, генеральный директор тюменского ООО «Инвест-силикат-стройсервис» Владимир Черепанов в июне 2018 года заключил агентский договор с ООО «Инвест-силикат-стройсервис+», в котором ему принадлежало 70% уставного капитала. У первой фирмы возникла большая задолженность по уплате налогов и страховых сборов и бизнесмен продавал производимый ею товар по агентскому договору от имени второй компании.

«Все деньги от сделок перечислялись кредиторам ООО «Инвест-силикат-стройсервис». Таким образом, Черепанов сделал невозможным исполнение решения налогового органа о принудительном взыскании налогов, сборов, страховых взносов. Черепанов скрыл более 32 миллионов рублей», – сообщили в суде.

Бизнесмена признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

Напомним, компания «Инвест-силикат-стройсервис» известна тем, что построила в поселке Винзили жилой дом в санитарно-защитной зоне кирпичного завода. Разрешение на строительство дома без положительного заключения экспертизы выдал экс-глава администрации поселка Винзили Евгений Щукин, приговоренный в феврале того года к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий.

Тюмень, служба информации

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