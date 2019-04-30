В Тюменской области чиновницу задержали за «откат»

Заместитель главы Заводоуковского городского округа, по неофициальной информации, задержана по подозрению в получении взятки. Об этом «Новому Дню» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам, во вторник, 30 апреля 2019 года.

По информации источника, речь может идти о замглавы Заводоуковска по социальным вопросам – Римме Назаровой. Спецоперация проведена сотрудниками полиции в рамках расследования по ст. 290 УК РФ. По неподтвержденным данным, чиновница при проведении конкурсной процедуры помогла одной из коммерческих фирм, участвовавших в закупке. Итогом такой помощи стало финансовое вознаграждение от суммы контракта.

В администрации Заводоуковского городского округа от комментариев отказались. Глава округа Александр Анохин оказался занят на личном приеме граждан, а телефон Риммы Назаровой не отвечал. В пресс-службе УМВД по Тюменской области воздержались от комментариев, отметив, что дело находится в компетенции следственного комитета. В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области не ответили на звонки агентства.

Заводоуковск, служба информации

Заводоуковск. Другие новости 30.04.19

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