Тюменская чиновница собирала взятки перед концертами

Дело бывшего заместителя главы Заводоуковского городского округа дошло до суда. Чиновница в течение четырех лет получала взятки от организаторов концертов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как сообщал «Новый день», уличенная во взяточничестве чиновница – Римма Назарова, она работала заместителем главы муниципалитета по соцвопросам. О ее задержании агентство рассказывало еще в апреле 2019 года со ссылкой на собственные источники. В среду, 2 октября, прокуратура региона впервые озвучила должность и фабулу дела чиновницы.

По версии следствия, с марта 2015 по апрель 2019 года обвиняемая получила 40 взяток от двоих тюменских предпринимателей и двоих руководителей автономных некоммерческих организаций. Общая сумма взяток – порядка 2,4 млн рублей.

Большая часть из этой суммы – «откаты» от тюменского предпринимателя. Деньги он платил за содействие в заключении договоров на организацию и проведение концертов. Еще одна предпринимательница заплатила чиновнице ради заказа на оформление сцен домов культуры и клубов. Также она получала денежное вознаграждение от двоих руководителей автономных некоммерческих организаций за заключение с ними договоров на оказание услуг по повышению квалификации.

Чиновницу обвиняют по трем частям статьи 290 УК РФ (получение взятки). До суда она находится под домашним арестом.

Отметим, это не первое уголовноедело в сфере культуры региона. Осенью 2015 года произошел скандал с незаконным выносом картин из музея ИЗО города Тюмени тогдашним директором департамента культуры региона Юлией Шакурской. В конце июня 2019 года Шакурская была осуждена за злоупотребление полномочиями уже на другой должности – руководителя Тюменского концертно-театрального объединения.

Заводоуковск, служба информации

Заводоуковск. Другие новости 01.10.19

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