В Тюмени выросла коррупция

В Тюменской области на треть увеличилось число коррупционных преступлений. За 7 месяцев 2019 года правоохранительные органы выявили 383 коррупционных преступления, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года (280).

В том числе – 147 фактов взяточничества, 6 злоупотреблений и превышений должностных полномочий, 25 служебных подлогов.

По итогам расследования в суды направлены уголовные дела о 189 преступлениях коррупционной направленности. Средний размер взятки по этим делам составил более 92 тыс. рублей.

В прокуратуре Тюменской области сообщают, что 2019 году за коррупционные преступления были осуждены 84 человека, в числе которых – 12 представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько уголовных дел расследуются.

В частности, дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Заводоуковского городского округа Риммы Назаровой по фактам получения ею 40 взяток. Женщина брала деньги с предпринимателей за содействие в получении ими муниципальных контрактов. За четыре последних года (Назарову уволили в апреле) она получила более 2 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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