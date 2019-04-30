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Вторник, 30 апреля 2019, 14:47 мск

Новости Тюмень

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У жены тюменского прокурора Владимирова появилась новая квартира

Руководящий состав тюменской прокуратуры обнародовал доходы за 2018 год. Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров задекларировал 3,3 млн рублей (в 2017 году доход был 3,1 млн рублей), квартиру площадью 94 м.кв. и автомобиль «Хонда ЦР-В» 2014 года выпуска.

Жена прокурора получила в 2018 году почти 1,2 млн рублей (в 2017 году – 1,1 млн руб.). У нее есть дача (51,6 кв.м.), земельный участок (1200 кв.м.) и «Опель-Мокка» 2013 года выпуска. Список имущество пары с прошлого года практически не изменился. Исключение составляет маленькая квартира (27 кв.м.), владельцем которой в 2018 году стала супруга прокурора.

Стоит отметить, что у Владимира Владимирова самый большой доход среди всех его высокопоставленных тюменских коллег.

Тюмень, служба информации

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