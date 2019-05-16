В Тюмени вынесен приговор по делу «бойцовского клуба» УФСИН

Суд признал виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжкого вреда экс-замначальника спецназа УФСИН по Тюменской области Геннадия Дудко. По вине Дудко в мае 2017 года во время спарринга перед приемом на службу получил тяжелую черепно-мозговую травму и стал инвалидом 1 группы кандидат в спецназ Владислав Елфимов.

В четверг, 16 мая, Ленинский районный суд Тюмени приговорил Геннадия Дудко к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, сообщил адвокат бывшего спецназовца Максим Еремеев. Также Дудко запрещено в течение 2 лет занимать должности начальствующего состава в органах УФСИН.

Отметим, что изначально гособвинитель требовала для Дудко 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности начальствующего состава в органах УФСИН на 2 года, сообщили «Новому дню» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Адвокат Геннадия Дудко оставил без комментариев вопрос, будет ли сторона защиты обжаловать приговор.

Трагедия с Владиславом Елфимовым, который хотел поступить на службу в спецназ УСФИН, произошла 5 мая 2017 года. Молодой человек, отслуживший в армейском спецназе, мастер спорта по силовой гимнастике, должен был пройти различные испытания, последним из которых была проверка навыков рукопашного боя против троих бойцов. В ходе боя кандидат получил травму головы и был доставлен на «скорой» в больницу, где ему сделали трепанацию черепа. Елфимов в итоге остался инвалидом первой группы. На тот момент Геннадий Дудко был заместителем начальника спецназа УФСИН по Тюменской области. Начальник спецназа уволился за три дня до трагедии.

Происшествие с Елфимовым наложилось на историю Ивана Голинея, ставшего инвалидом после тренировки в тюменском ОМОНе. По мнению родственников, Голиней получил тяжелейшую травму головы и позвоночника после спарринга с командиром Владимиром Бутрой. После этого в СМИ заговорили о существовании «бойцовских клубов» в тюменских силовых структурах.

Максим Еремеев рассказал, что во время суда Геннадий Дудко сообщил: спарринги при отборе кандидатов на службу в спецназе УФСИН были обязательными с 1999 года. Ранее Геннадий Дудко также говорил, что причиной инвалидности Елфимова могла стать врачебная ошибка.

Тюмень, служба информации

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