Тюменец, которого били при приемке в ОМОН, дал показания против командира

Тюменец Иван Голиней, ставший инвалидом после спарринга при приемке в тюменский ОМОН, дал показания против избившего его командира отделения Владимира Бутры. Голиней лично присутствовал на заседании суда во вторник, 21 мая и на вопрос Бутры: «Кто тебя бил?», прямо ответил: «Ты». Об этом «Новому дню» рассказала государственный обвинитель Юлия Калита.

На суде Иван Голиней рассказал, что командир отделения ОМОН Владимир Бутра нанес ему несколько ударов по голове во время так называемой приемки в отряд 24 ноября 2014 года, в свой второй день службы. Фактически, это был не спарринг, а избиение: у Голинея из защитного снаряжения были только боксерские перчатки, и он должен был выдержать по две минуты против троих бойцов ОМОНа, которые наносят удары. Владимир Бутра был первым из троих. На первой минуте боя, получив несколько ударов, Голиней упал. Его отнесли в казарму и положили на кровать, где Голиней пролежал три часа, прежде чем неизвестный боец ОМОНа позвал к нему фельдшера.

На вопрос фельдшера, как он получил травму, Голиней ответил, что от попадания мяча в голову. По словам Голинея, он солгал по просьбе командира ОМОНа Олега Сидорчика.

Фельдшер осмотрел пострадавшего и дал указание везти его в поликлинику МВД. Сам Голиней помнит произошедшее только до машины ОМОНа, на которой его везли. В поликлинике парень впал в кому, невролог вызвал скорую, на которой Ивана Голинея и доставили в ОКБ№2. Молодому человеку сделали трепанацию черепа, он стал инвалидом 1 группы.

Сейчас здоровье Ивана Голинея идет на поправку, сообщила гособвинитель. На заседании суда он изъяснялся ясно и четко, хотя и сидел максимально близко к судье – говорить громко потерпевший до сих пор не может.

Владимир Бутра так и не признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде, за превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий Бутре может грозить до 10 лет лишения свободы.

Следующее заседание суда назначено на 28 мая. Приговор на нем оглашен не будет: суд продолжит допрашивать свидетелей обвинения.

Напомним, что после дела Голинея и схожего происшествия при приемке в спецназ тюменского УФСИН в регионе заговорили о существовании «бойцовских клубов» силовиков.

Тюмень, служба информации

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